V krvi měl bakterie z odpadních vod, řekla znalkyně v kauze otravy chlapce

Šestačtyřicetiletá matka čelí obžalobě z těžkého ublížení na zdraví. Žalobkyně Radka Miclíková jí navrhla šest let vězení. Předsedkyně senátu Silvie Slepičková zároveň obžalovanou upozornila na možnou změnu právní kvalifikace s tím, že mohla spáchat mnohem vážnější zločin, a sice pokus o vraždu dítěte, za což by jí hrozilo od 15 do 20 let vězení.

Obžaloba ženu viní, že v průběhu předloňského února až dubna aplikovala v motolské nemocnici na dětské onkologii svému tehdy osmiletému vážně nemocnému synovi do krve kohoutkovou vodu, a to nejméně v průběhu dvanácti různých dnů.

U dětského organismu oslabeného chemoterapií to podle spisu pokaždé vyvolalo sepsi, která se projevovala například třesavkou, vysokou teplotou nebo vážnými problémy oběhového systému, kdy mu hrozilo selhání plic, srdce a dalších orgánů.

V pondělí před soudem vypovídala zdravotní sestra, která pracuje na jednotce intenzivní péče. Tam chlapce s otravou krve léčili. Svědkyně vzpomínala, jak mu chtěla dát do katetru léky a zjistila, že je něčím ucpaný.

„Tenkrát mi to tam šlo dát hodně ztuha. Zkoušela jsem to nějak proplachovat. Podařilo se mi tu ‚zátku’ prorazit. Nasála jsem ji zpátky do stříkačky a objevily se nějaké tmavé kousky, částečky. Bylo mi to divné, protože jsem tam nic takového nedávala. Maminka byla u toho, když jsem to vytáhla. Začala chodit po pokoji, byla hrozně nervózní. Bylo na ní vidět, že se stalo něco, co se stát nemělo,“ uvedla sestřička.

S lékařkou se dohodly, že nasátý obsah stříkačky pošlou na rozbor. V souvislosti se sérií sepsí nemocného hocha zkoumala laboratoř více vzorků odebraných z těla dítěte a výsledek byl překvapující.

„Jednalo se o neobvyklé nálezy bakterií v jeho tělních tekutinách, především v krvi. Bylo to opravdu hodně bakteriálních nálezů. Šlo o velmi zvláštní bakterie, které se u člověka běžně nevyskytují. Žijí ve vlhkém prostředí, v odpadních vodách, v půdě, byly tam bakterie, které jsou součástí mléčného kvašení,“ řekla u soudu mikrobioložka Václava Adámková.

V chlapcově krvi objevila například bakterie, které žijí v půdě banánovníků nebo na syrové (neuvařené) rýži. „Mají velmi nízkou patogenitu, tedy schopnost vyvolat onemocnění. Dostanou-li se však do krevního řečiště pacienta, který je výrazně oslabený, onkologicky nemocný, může to vést až k velmi vážné infekci,“ vysvětlila.

Podle ní je vyloučeno, že by se tyto bakterie dostaly do chlapcova těla čistě jen z kohoutkové vody. „Vzhledem k tomu, že nemocniční voda je pravidelně kontrolována na přítomnost bakterií, tak pravděpodobnost, že by to pocházelo z tohoto zdroje, je prakticky nulová,“ tvrdí expertka.

29. května 2024

Zkoumali i obal z kindervajíčka

Existovalo podezření, že matka k otravě syna používala plastový obal z kindervajíčka, ve kterém mohla například míchat kohoutkovou vodu s nějakou infekční příměsí. Rozbory to však nepotvrdily. V zajištěném obalu kindervajíčka byla sice nalezena neznámá čirá tekutina a v ní prokázána přítomnost jedné neobvyklé bakterie, nešlo ale o zcela shodný typ, který byl zjištěn v krvi u chlapce.

Jeho matka, která je podle znalců osobnostně jednoduchá, sice před soudem vinu přiznala, zároveň však odmítla vypovídat a objasnit, co a jak nemocnému synovi do katetru přesně aplikovala.

„Prostě jsem chtěla, aby to všechno skončilo, aby byl klid. Nechtěla jsem ho tady nechat samotného. Když jsem dál nemohla, hledala jsem, jak to skončit. Já bych skočila pod auto. Nejdřív jsem to chtěla ukončit, pak už ne. Poprvé jsem synovi aplikovala kohoutkovou vodu v březnu, bylo to dvakrát nebo třikrát. Udělala jsem to proto, že jsem nechtěla, aby tady na tom světě zůstal sám. Měl horečky. Po pár dnech jsem mu to dala dvakrát z důvodu prodloužení hospitalizace. Měla jsem strach, že skončíme na ulici,“ řekla v přípravném řízení během pohovoru se znalci.

Před činem přišla o práci a bydlení. S vážně nemocným synem, který byl po operaci mozkového nádoru imobilní, zůstala sama. „Říkala, že už to nezvládala, že uvažovala, že ani ona to nedá... že tam byla sama, že už se na to nemohla dívat a že už nechtěla, aby trpěl,“ vypověděla u předchozího hlavního líčení dětská psycholožka.

Lékaři z Motola měli podezření, že za chlapcovými otravami stojí jeho matka. V dubnu 2022 po domluvě s nemocniční ombudsmankou zasáhli a na kliniku přivolali policii. Šetrně matku od dítěte odvedli a převezli do psychiatrické nemocnice. Septické stavy se pak u chlapce už neobjevily.

Jeho stav se později zlepšil. Nyní je v remisi a podle znalkyně Hany Hrstkové je jen malá pravděpodobnost, že by se u něj rakovina znovu objevila.

Do života se vrátila i jeho matka. V pardubickém Centru duševního zdraví našla několik ochotných lidí, kteří jí pomáhají. Má bydlení i práci, se synem je v kontaktu.

Během soudního jednání se obžalovaná žena téměř k ničemu nevyjadřovala, často měla sklopenou hlavu a bylo vidět, že jí je projednávání případu hodně nepříjemné. Hlavní líčení má pokračovat ve čtvrtek čtením listinných důkazů. Rozsudek by mohl zaznít v druhé polovině prázdnin.