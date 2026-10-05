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Začala stavba tramvajové tratě na Strahov. Uleví to dopravě na Kulaťáku, věří starosta

David Chuchma
  16:48
V Praze začala výstavba nové tramvajové tratě z Malovanky na Strahov. Zhruba 1,3 kilometru dlouhá trať povede Vaníčkovou ulicí až k současnému autobusovému obratišti u Strahovského stadionu. První cestující by se po ní měli svézt v polovině roku 2028. Projekt má zároveň omezit počet autobusů na Vítězném náměstí v Dejvicích a zlepšit spojení strahovských kolejí s centrem.

Stavbu v pondělí symbolicky zahájilo poklepání základního kamene v místě budoucího společného obratiště tramvají, autobusů a trolejbusů. Trať začne na křižovatce Bělohorské a Vaníčkovy ulice a povede celou Vaníčkovou ulicí ke Strahovskému stadionu.

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Současné zastávky Malovanka se přesunou do Bělohorské ulice mezi křižovatky s Vaníčkovou a Myslbekovou. Dále vzniknou zastávky Koleje Strahov a Strahov. Nové obratiště u stadionu bude společné pro tramvaje, autobusy i trolejbusy.

Jedním z hlavních přínosů má být kapacitnější a spolehlivější spojení Strahova s Dejvicemi a centrem. Po dokončení tratě mají tramvaje nahradit část současné autobusové dopravy a snížit počet autobusů na Vítězném náměstí.

Poklepáním na základní kámen Praha symbolicky zahájila stavbu tramvajové trati z Malovanky na Strahov. (5. října 2026)
Poklepáním na základní kámen Praha symbolicky zahájila stavbu tramvajové trati z Malovanky na Strahov. (5. října 2026)
Vizualizace nové tramvajové zastávky Koleje Strahov.
Vizualizace nové tramvajové zastávky Strahov.
8 fotografií

„Pro nás je to úplně zásadní, protože chceme do budoucna vymístit všechny autobusové linky z Vítězného náměstí tak, aby se Vítězné náměstí skutečně stalo náměstím,“ řekl iDNES.cz starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

Nová trať je podle něj také předpokladem další proměny Strahova. Stárek zmínil například budoucí rozvoj vysokoškolských kolejí, prostor pro vědecké a výzkumné instituce nebo změny v okolí zdejších stadionů.

„Je to také jedna ze základních nohou toho, aby se dokázal překopat systém stadionů, které tady jsou,“ uvedl Stárek. Prostor po Rošického stadionu by podle něj mohl v budoucnu využít nový fotbalový stadion Sparty.

Přínos vidí i Praha 5

Projekt podle starosty Prahy 5 Lukáše Herolda nebude přínosem pouze pro sousední Prahu 6. Za důležitou část stavby považuje také infrastrukturu pro trolejbusy.

„Nejpodstatnější je, že součástí této výstavby bude dobíjecí stanice pro trolejbusy, vlastně pro tu naši třiapadesátku, která končí tady na Strahově,“ řekl iDNES.cz Herold.

Trolejbusová linka 53 vede mezi Strahovem a Karlovým náměstím přes Prahu 5. Podle Herolda budou novou dopravu využívat také obyvatelé této městské části. Obavy z další dopravní zátěže nemá.

„Já si myslím, že to má určitě jenom výhody. Neobávám se něčeho, co by mohlo vést k nějaké negaci,“ doplnil.

Ani samotná stavba by podle něj neměla Prahu 5 výrazněji zasáhnout. „Trošku věřím tomu, že si obyvatelé Prahy 5 odpočinou a že tohle se nás úplně netýká,“ dodal Herold s odkazem na předchozí rozsáhlé rekonstrukce v městské části.

Tramvaje mají být pravidelnější

Dopravní podnik od nové tratě očekává především pravidelnější a spolehlivější provoz. Tramvaje jsou totiž méně závislé na automobilové dopravě než autobusy.

„Budeme schopni zajišťovat pravděpodobně plynulejší a pravidelnější dopravu, protože obecně u tramvají se daří dosahovat vyšší úrovně pravidelnosti než u autobusů, které jsou přece jen více ovlivněny provozem automobilů,“ řekl místopředseda představenstva a technický ředitel DPP Povrch Jan Šurovský.

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Nová trať má podle něj převzít úlohu současné autobusové linky 143. Ta už dnes jede na velké části trasy souběžně s tramvajemi, kolejové spojení ale dosud chybí mezi Malovankou a strahovskými kolejemi.

„Na tu poslední míli se neuměla tramvaj dostat. Takže vlastně to převezme,“ vysvětlil Šurovský.

Provoz na Strahov bude možné přizpůsobovat také tomu, zda právě probíhá vysokoškolský semestr. DPP počítá s tím, že souhrnný interval tramvajových spojů by se mohl pohybovat kolem čtyř minut.

Bez uzavírek se stavba neobejde

Stavba přinese také dopravní omezení. Jejich přesný harmonogram nyní připravuje zhotovitel.

„Určitě bude někdy zavřená tramvaj směrem na Bílou Horu při napojování trati na Malovance a rozhodně se bude nějak průběžně uzavírat Vaníčkova ulice,“ uvedl Šurovský.

Podle Stárka by ale dopady měly být zvládnutelné. „Nerozkopáváme Plzeňskou, Evropskou nebo některou z těchto ulic. S těmi omezeními, která tady vzniknou, budeme moci žít,“ míní starosta Prahy 6.

Výstavba má trvat zhruba jeden a půl stavební sezony. Dopravní podnik počítá se zahájením zkušebního provozu s cestujícími v polovině roku 2028. Stavbu realizuje sdružení Společnost TT Malovanka, které tvoří firmy Elektrizace železnic Praha, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a PEDASTA dopravní stavby.

Poklepáním na základní kámen Praha symbolicky zahájila stavbu tramvajové trati z Malovanky na Strahov. (5. října 2026)

V posledních letech se Praha zaměřuje na především na stavbu kratších úseků tramvajových tratí. Letos se síť rozrostla o trať na Dvoreckém mostě. Díky tomu může tramvajový provoz lépe reagovat na mimořádné situace nebo uzavírky.

Nejnověji se po rekonstrukci zprovoznila nad Muzeem, která propojila Vinohradskou s I. P. Pavlova. Trať následně bude navazovat na nové propojení centra města s Václavským náměstím, po němž by tramvaje měly projet po téměř půl století v červnu příštího roku.

Staví se také trať, která povede areálem bývalého nákladového nádraží Žižkov a povede na Jarov. Práce začaly na konci srpna, hotovo bude příští rok.

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