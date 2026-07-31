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Popeláři v nejistotě. Nová smlouva na svoz odpadu je nechrání před inflací

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  10:54
Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb.

Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb.
Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb.
Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb.
Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb.
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Prvního srpna začne platit nová smlouva na svoz odpadu v hlavním městě. Dokument, který vznikal dva roky, označují Pražské služby i jejich odborový svaz za nedokonalý. Kritika se snáší na radní Janu Komrskovou (zvolena za Piráty), která má městskou firmu politicky v gesci. Ta do nové smlouvy prosadila faktické snížení platů popelářů v případě, kdy bude vysoká inflace.

„Nově schválená ‚in house‘ smlouva na zajištění svozu komunálního odpadu a jeho využitelných složek svým plněním plynule navazuje na právě končící smlouvu, jejíž platnost bude ukončena ke dni 31. 7. 2026 a která byla výsledkem otevřeného zadávacího řízení administrovaného na základě tehdejšího zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

Hlavním požadavkem podle něj bylo zavedení nové smlouvy do praxe tak, aby nedošlo k omezení svozu odpadu pro obyvatele Prahy.

„Jsme si vědomi důležitosti celé záležitosti, a proto jsme si vytvořili dostatečný časový prostor k přípravě a schválení nové smlouvy tak, aby byla strategická služba svozu odpadu v Praze kontinuálně zajištěna i v období po 31. 7. 2026,“ doplňuje Hofman.

Obrat v závěru přípravy smlouvy

Poměrně rutinní dokument však na doznal na poslední chvíli zásadních změn. Radní Jana Komrsková zvolená za Piráty do textu prosadila změny, které mohou negativně ovlivnit Pražské služby a ohrozit svoz odpadu na území Prahy.

„Nová smlouva na svoz odpadu podle nás neobsahuje naprosto zásadní části. Ať už se jedná o vyloučení mechanismu valorizace mezd pro naše zaměstnance, nezohlednění plné inflace, anebo nesystémové nastavení cenotvorby za poskytnuté služby. Místo toho byly do smlouvy prosazeny takové podmínky, které by mohly do budoucna negativně ovlivnit doposud kladné výsledky společnosti Pražské služby,“ uvedl pro iDNES.cz Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb.

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Poslední změny ve smlouvě ze strany magistrátu byly navíc Pražským službám údajně pouze oznámeny, nikoliv projednány. Dialog tak vystřídaly jednostranné požadavky. Ze zápisů z pracovních schůzí ke svozu odpadu mezi magistrátem a Pražskými službami vyplývá, že Komrsková se většiny nich osobně neúčastnila.

Hlavní změna, kterou radní Komrsková ve smlouvě na poslední chvíli prosadila, se týkala inflační doložky. Ta stanovuje, jak budou Pražské služby chráněny proti inflaci. V případě inflace vyšší než tři procenta, budou Pražské služby na zakázce v podstatě prodělávat. V případě inflace vyšší než pět procent nová smlouva žádné další jistoty už neposkytuje.

Rozpočet v nejistotě

„Pražské služby sestavují rozpočty na několik let dopředu a financují z nich chod společnosti i mzdy zaměstnanců. Případné výrazné ztráty v období zvýšené inflace by proto měly zásadní dopad nejen na zaměstnance a samotný chod společnosti, ale také na kvalitu poskytovaných služeb,“ říká Komarnický.

Další návrh radní Komrskové se týkal odstranění podmínky valorizace mezd zaměstnanců, a to dokonce v době, kdy odbory vyhlásily stávkovou pohotovost.

„Už jsme si bohužel zvykli, že slova radní Komrskové o tom, jak si váží zaměstnanců, zůstávají jen slovy. Tím, že odmítá valorizaci mezd, vzkazuje zaměstnancům, že jejich práce a jejich rostoucí životní náklady jsou nedostatečným důvodem k podpoře. Znovu tak nechává zaměstnance i celé Pražské služby na holičkách a ukazuje, že nejsme její prioritou,“ říká Miloslav Jukl, předseda odborů ZO-DOSIA.

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Komrsková, která má městskou firmu politicky v gesci, také veřejně kritizovala výběr poddodavatelů AVE a IPODEC pro plnění smlouvy.

Na zaslané dotazy k tématu neodpověděla ale pro pořad Reportéři ČT nedávno uvedla: „Za mě je ta zakázka z mnoha důvodů jevící se jako účelová.“ Právě pravidla jejich výběru přitom byla součástí smlouvy, kterou sama předložila Radě hlavního města Prahy ke schválení.

„Daná smlouva byla schválena usnesením Rady HMP č. 2742 ze dne 1. 12. 2025 a je výsledkem předchozí několikaměsíční přípravy,“ říká mluvčí Hofman. Technicky tak Komrsková kritizuje rozhodnutí Rady hlavního města Prahy, jíž je součástí, a kterou koncem loňského roku schválila.

Redakce iDNES.cz se radní Komrskové na genezi smlouvy opakovaně ptala pomocí e-mailů a SMS. Ta však na podněty nereagovala.

Nespokojenost vyústila ve stávkovou pohotovost

Zaměstnanci Pražských služeb dlouhodobě kritizují Komrskovou za její nepřátelský přístup a šikanu. Situace vyeskalovala loni na jaře v zaměstnanecké protesty a vyhlášení stávkové pohotovosti.

Odboráři Pražských služeb zaslali primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS) dopis, ve kterém požadují, aby byly Pražské služby odebrány Komrskové z gesce.

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Radní Komrsková navíc dlouhodobě čelí kritice i za politický nátlak směrem k vedení Pražských služeb. Opakovaně se pokusila sesadit jejich generálního ředitele Patrika Romana, který je v čele společnosti 20 let.

„Radní Komrsková místo toho, aby jako gesční radní usilovala o rozvoj Pražských služeb a prosazovala pro ně nejlepší podmínky, vede proti společnosti dlouhodobou politickou kampaň. Opakovaně na nás útočí prostřednictvím médií, kde předkládá jednostranné a zavádějící informace, čímž poškozuje nejen dobré jméno společnosti, ale hlavně všechny její zaměstnance. Je to nefér vůči každému z tisíců zaměstnanců, kteří každý den zajišťují fungování hlavního města,“ uzavřel šéf odborů Jukl.

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