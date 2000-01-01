náhledy
Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po hradbách k bazilice sv. Petra a Pavla, kolem hřbitova a skončil u Rotundy svatého Martina, kde se děti směly s koněm vyfotit. Mohly si také vyrobit vlastní lampion a vyzkoušet vědomostní kvíz.
V pět hodin dorazil Martin na svém typickém bílém koni k purkrabství. Byl skutečnou historickou postavou, která se narodila kolem roku 316 s největší pravděpodobností na území dnešního Maďarska.
Tradiční svatomartinský lampionový průvod se na Vyšehradě koná od roku 1997. Dává vzpomenout na příběh původně římského vojáka, který se později stal symbolem soucitu a křesťanské lásky.
Na Vyšehradě si mohly děti za pomoci rodičů vytvořit vlastní lampiony a prověřit své znalosti ve vědomostním kvízu.
Před vyšehradskou bazilikou sv. Petra a Pavla přehráli herci dětem legendu o svatém Martinovi, který se po odchodu z římských legií stal mnichem a později biskupem ve francouzském města Tours.
Podle legendy potkal Martin v zimě města Amiens promrzlého žebráka a daroval mu polovinu svého pláště. Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus oblečený do darovaného oděvu a řekl: „Martin, ještě nepokřtěný, mě oděl svým rouchem.“
Průvod se v čele se svatým Martinem vydal po vyšehradských hradbách k bazilice sv. Petra a Pavla, kolem hřbitova a skončil u rotundy zasvěcené právě svatému Martinovi.
Tradiční lampionový průvod organizuje už bezmála třicet let Skautské středisko Maják Praha.
Podle lidového přísloví s sebou Martin přiváží do krajiny první sníh. V posledních letech se však zpravidla dostavil s mírným podzimním počasím.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, cestovatelů, chudých a také vinné révy a vinařů. Jeho svátek připadá na 11. listopad.
Akce je cílená především na rodiny s malými děti, pro které je kromě průvodu připravený i doprovodný program. Na konci trasy se mohly například vyfotit s Martinovým běloušem.
