OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad
Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem
Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...
Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt
Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...
Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala
Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...
Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus
Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...
Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...
Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím
Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...
Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu
Kdykoliv se zdálo, že nymburští basketbalisté mohou stáhnout ztrátu a zápas zdramatizovat, soupeři z Alby Berlín ukázali kvalitu. Čeští šampioni tak v Lize mistrů ani ve druhém utkání na německý...
Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění
Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...
Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění
V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...
Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?
Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...
O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců
Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...
Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po...
Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež
Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na...
VIDEO: Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro. Pokus natočili
Z nápadu, který vznikl po zhlédnutí videa britského ultraběžce, se během tří dnů stala adrenalinová výzva v pražském metru. Dva kamarádi se rozhodli předběhnout soupravu mezi stanicemi Muzeum a...
Trápil a zabíjel lapená zvířata. Policie znovu otevřela případ z obory Březka
Policejní orgány opět prošetřují případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků poblíž Prahy. Podle videozáznamu z loňského srpna tam dnes již bývalý šéf obory Libor Beníček píchá...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
V Říčanech končí rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké, ulici otevřou v úterý
V Říčanech u Prahy končí rekonstrukce ulice Černokostelecké, která je hlavní komunikací ve směru na Kutnou Horu. Od úterního rána bude silnice I/2 na průtahu městem opět průjezdná, uvedl ve středu...
Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s...