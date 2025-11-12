OBRAZEM: Průvod plný lampionů, ale žádný sníh. Svatý Martin vyrazil na Vyšehrad

  14:44
Svatého Martina v úterý po Vyšehradě doprovázel tradiční lampionový průvod pořádaný Skautským střediskem Maják Praha. V pět hodin přijel k purkrabství svatý Martin na koni a průvod se vydal po hradbách k bazilice sv. Petra a Pavla, kolem hřbitova a skončil u Rotundy svatého Martina, kde se děti směly s koněm vyfotit. Mohly si také vyrobit vlastní lampion a vyzkoušet vědomostní kvíz.
Tradiční svatomartinský lampionový průvod na Vyšehradě (11. listopadu 2025)

Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Kamarádí se s Bronnym, finty okoukal od Luky. Rice zářil i proti Albě: Týmu věřím

Sir’Jabari RIce z Nymburku během utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Na tribuně měl největší fanynku, svou maminku. Ačkoliv oba smutnili po porážce s Albou Berlín v Lize mistrů (75:88), nymburský tahoun Sir’Jabari Rice si rozhodně neudělal ostudu. Bodové maximum v...

12. listopadu 2025  22:15

Nymburk dotahoval marně, v Lize mistrů ani napodruhé nevyzrál na německou sílu

Ondřej Sehnal z Nymburku spěchá do útoku v utkání s Albou Berlín v Lize mistrů.

Kdykoliv se zdálo, že nymburští basketbalisté mohou stáhnout ztrátu a zápas zdramatizovat, soupeři z Alby Berlín ukázali kvalitu. Čeští šampioni tak v Lize mistrů ani ve druhém utkání na německý...

12. listopadu 2025,  aktualizováno  22:10

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  18:55

Kolaps MHD v centru Prahy. Spoje nabraly až půlhodinové zpoždění

Namrzlé trolejové vedení způsobilo kolaps tramvajové dopravy v Praze.

V centru Prahy ve středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy včetně autobusových nabraly velká...

12. listopadu 2025  17:46,  aktualizováno  18:24

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...

12. listopadu 2025  15:47

Konec ruiny. Z Mockerových domů na Hradě bude edukační centrum pro mládež

V novogotických Mockerových domech na Pražském hradě by mohlo vzniknout...

Poslední nevyužité a chátrající prostory v areálu Pražského hradu, Mockerovy domy, získají nové využití. Po rekonstrukci se někdejší jídelna změní na Edukační centrum pro děti a mládež, které na...

12. listopadu 2025  13:24

VIDEO: Kamarádi se hecli, že budou rychlejší než pražské metro. Pokus natočili

Závod s pražským metrem skončil remízou. Mladý běžec vyběhl ze stanice Hlavní...

Z nápadu, který vznikl po zhlédnutí videa britského ultraběžce, se během tří dnů stala adrenalinová výzva v pražském metru. Dva kamarádi se rozhodli předběhnout soupravu mezi stanicemi Muzeum a...

12. listopadu 2025  12:59

Trápil a zabíjel lapená zvířata. Policie znovu otevřela případ z obory Březka

Týrání a zabíjení zvířat v oboře Březka

Policejní orgány opět prošetřují případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků poblíž Prahy. Podle videozáznamu z loňského srpna tam dnes již bývalý šéf obory Libor Beníček píchá...

12. listopadu 2025  12:31

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

V Říčanech končí rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké, ulici otevřou v úterý

V Říčanech u Prahy začíná rozsáhlá rekonstrukce Černokostelecké ulice. Na...

V Říčanech u Prahy končí rekonstrukce ulice Černokostelecké, která je hlavní komunikací ve směru na Kutnou Horu. Od úterního rána bude silnice I/2 na průtahu městem opět průjezdná, uvedl ve středu...

12. listopadu 2025  9:44

Po útěku nebezpečného chovance čeká bohnickou léčebnu bezpečnostní audit

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) provede kvůli opakovanému útěku nebezpečného pacienta bezpečnostní audit v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice. Při setkání starosty Prahy 8 Ondřeje Grose (ODS) s...

12. listopadu 2025  9:01

