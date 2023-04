Katedrála sv. Víta čeká na nové varhany, z Barcelony je má přivézt osm kamionů

Problémem jsou konkrétně její technické parametry. „Takto velký varhanní nástroj má váhu přes dvacet tun, na kterou kruchta nebyla původně dimenzována,“ uvádí mluvčí spolku Svatovítské varhany Šimon Slavík.

Rekonstrukce kruchty přitom ještě nezačala. Na její přizpůsobení požadavkům nástroje vypsala Správa pražského hradu (SPH), která se o katedrálu stará, výběrové řízení. „V současné době probíhá zadávací řízení na výběr zhotovitele v režimu zákona o veřejných zakázkách,“ říká ředitel Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Kroupa.

Podle něj prodloužila SPH termín podání nabídek do 28. dubna. Původně měla však soutěž končit už o dva týdny dříve. Na jejím výsledku pak závisí i další postup prací. „Harmonogram stavby bude součástí smlouvy o dílo s vítězným zájemcem a cena stavby vzejde z výběrového řízení,“ komentuje Kroupa.

V rámci zakázky stavaři kruchtu zesílí a přizpůsobí váze a velikosti nástroje. Také vymění či natáhnou přes deset kilometrů kabelů. „Pro otevření a uzavření kabelových tras budou muset být provedeny odborné restaurátorské a kamenické práce,“ upřesňuje Slavík.

Varhany své místo najdou právě nad hlavním vchodem do katedrály hlavně kvůli akustice. Kolísání kvality zvuku napříč chrámovou lodí je totiž jedním z největších nedostatků stávajícího nástroje. „Toto přirozené umístění varhan umožní rozvinutí zvuku nástroje po celém vnitřním prostoru chrámu a vhodně doplní volný prostor nad vstupem do katedrály,“ říká Slavík.

Na hudbu myslel už Otec vlasti První varhany pro katedrálu nechal postavit Karel IV. Po požáru v 16. století se tehdejší varhany zřítily do chrámu. Tato tragédie však vytvořila prostor pro stavbu jednoho z divů tehdejšího křesťanského světa, tzv. Ferdinandových varhan, na kterých pracovali varhanáři takřka 12 let. Mistrovké dílo renesančního varhanářství však o dvě století později také pohltil oheň. V současnosti doprovází bohoslužby nástroj z 30. let 20. století. Problém těchto varhan však tkví v tom, že svým zvukem nedokážou plnohodnotně obsáhnout celý prostor katedrály. Zdroj: svatovitskevarhany.com

Převoz kamiony

Nástroj tak stále čeká v prostorách varhanářské firmy Gerhard Grenzing v Barceloně. Termín jeho přemístění do Prahy zatím není jasný. „Jakmile dořešíme způsob převozu a uskladnění, budeme moci s dílnou pana Grenzinga najít vhodné datum,“ komentuje Slavík.

Nástroj takové velikosti má na přepravu zvýšené nároky, a zástupci spolku proto museli rozhodnout, zda jednotlivé části převážet po železnici, či kamiony. V současné době se organizátoři přiklánějí k variantě nákladních aut. Dvacet tun vážící nástroj převeze osm kamionů.

Čekání se neprodraží

Delší pobyt varhan v Katalánsku se do jejich finální ceny nepromítne. „Snažíme se najít rovnováhu mezi nutností uvolnit prostory dílny, kde jsou varhany nyní, a dokončením stavebních úprav ve svatovítské katedrále,“ připomíná Slavík.

Cílem tohoto postupu je nástroj co nejvíce ochránit a ušetřit jej vícenásobných převozů a uskladnění. „V takovém případě by navíc vyvstaly otázky převzetí záruky za nástroj, jeho pojištění a podobně,“ dodává mluvčí spolku.

Podle varhanáře Bohumila Žloutka je převoz nástroje vždy nepostradatelnou součástí výrobního procesu. „S přemístěním nástroje se počítá už od začátku. Nejdříve se vždy musí sestavit v dílně a vyzkoušet. Pak se připraví k převozu,“ říká Žloutek. Doplňuje, že na stav nástroje nemá vliv, jak dlouho se s transportem čeká. Nynější nejasnosti ohledně převozu nástroje by jeho kondici tedy neměly ohrozit.

Před instalací varhan na kruchtu katedrály by podle Slavíka měl být nástroj uložený v prostorech Pražského hradu. „Už od prvotního projektu byly vyčleněny prostory baziliky sv. Jiří jako mezisklad. V případě nutnosti převézt část nástroje dříve před instalací, nabídla vhodné skladovací prostory Policie ČR a pražští hasiči,“ dodal mluvčí spolku.

Preludia za 85 milionů

Cenu nových varhan odhaduje spolek na 85 milionů korun. Na nástroj přispívají lidé prostřednictvím veřejné sbírky nadačního fondu, který vznikl již před sedmi lety. Do současnosti na něj dárci poslali už téměř celou částku. Do cílové částky dnes již chybí jen 24 tisíc korun. Mecenáši nejsou přitom jen velké podniky a společnosti. Do sbírky se zapojily i obce a ve velké míře přispívají i drobní dárci z řad veřejnosti.

Nástroj má čtyři manuály s pedálem a celkem 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří pouhých 7 milimetrů, naopak nejdelší přesáhla délku 7 metrů. Zajímavostí je, že 69 z více než pěti tisíc píšťal, které varhany rozeznívají, nese jméno mecenáše nebo vzkaz pro budoucí generace. Jednu z nich věnoval její sponzor dokonce památce zesnulé britské královny Alžběty a amerického prezidenta Ronalda Reagana.