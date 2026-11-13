Akce startuje hodinu před polednem. Tradičně se účastní vinaři z celé republiky. Letos svá mladá vína představí 20 českých i moravských vinařství. Kromě speciálního svatomartinského vína budou k dispozici i běžnější tichá vína staršího ročníku nebo svařené víno.
„Jako svatomartinské víno jsou dle místních vinařských regulí povoleny bílé odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský, z červených a růžových odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe, pouze růžová odrůda,“ řekl ředitel festivalu Jiří Sedláček.
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Chybět nebude ani tradiční husa, kterou festival připraví hned na několik nejrůznějších způsobů. Návštěvníci se mohou těšit na pečenou husu s karlovarským knedlíkem a zelím, husí kaldoun, husí játra s jablky a cibulkou, ale také husí burgery, sendviče s trhaným masem, quiche s husím masem nebo husí paštiku.
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Dále slavnosti nabídnou zobání k vínu jako pagáčky, francouzské sýry a uzeniny i zahraniční speciality. V nabídce budou také studené i teplé nealkoholické nápoje a točené pivo.
S prázdnou neodejdou ani návštěvníci, kteří si tradiční svatomartinskou pečínku chtějí připravit doma. Festival ji nabídne za 290 korun za kus. „Husu bude možné koupit na farmářském trhu, který bude součástí slavností,“ informoval Jiří Sedláček. Otevřen bude trh pouze do 14 hodin.
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Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží potrvají do 20 hodin. Atmosféru doplní doprovodný hudební program. „Během celého dne se na jevišti vystřídá hned několik kapel. K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika a další živé formace hrající jazz a country,“ uvedl Sedláček.
Patnáctý ročník se uskuteční na náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2 mezi železničním mostem na Výtoni a vyšehradskou skálou v blízkosti farmářského trhu Náplavka.
První ročník se konal v roce 2010 na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na pražské nábřeží, které je místem farmářských trhů tradičně každou sobotu od 8 do 14 hodin, se festival přesunul o rok později. Každý rok ho navštíví kolem šesti tisíc lidí.