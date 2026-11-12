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Dražší svatomartinská husa Pražany neodradí, podniky chystají stovky porcí

Juliana Hámová
  14:01
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jihočeská centrála cestovního ruchu

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Hosté v restauracích si za husu připlatí až o deset procent více než loni. Podniky přesto očekávají velký zájem a chystají stovky porcí. Lidé si tak dělají rezervace dlouho dopředu, ne všude je to ale možné.

„Na husu chodíme každý rok, je to rodinná tradice. Víme, že jsou porce trochu dražší, ale mně to vlastně nevadí. Nebo alespoň ne tolik, že bychom si to nechali ujít,“ říká Alena. Při výběru restaurace na svatomartinské hodování se podle svých slov nerozhoduje jen podle ceny, ale také podle toho, co podnik nabízí. „Rezervaci děláme tak měsíc dopředu,“ dodává.

Podle manažerky restaurace Malostranská beseda Jany Kiššové volí podobnou strategii většina hostů. „Rezervace si dělají tak v průměru měsíc před svátkem 11. listopadu. Zamlouvají si nejen stůl, ale přímo také husu,“ popisuje Kiššová.

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Včera na svatého Martina byla Malostranská beseda zcela obsazená, ale na následující dny ještě několik volných míst zbývá. „Ostatní dny nejsou úplně stoprocentně zarezervované, ale plno bude určitě,“ dodává Kiššová.

Podobná situace je ve smíchovské Potrefené huse Na Verandách. Podle manažera podniku Jana Korostenského mají zamluvené všechny stoly také na čtvrtek a velký zájem prý mají lidé tradičně o víkend. „V pátek je to ještě volnější, ale celkově počítáme přibližně s padesáti celými husami a čtyřmi stovkami porcí husích stehen,“ říká Korostenský.

V Louvru rezervace nepřijímají

Jiný přístup zvolili v Café Louvre na Národní třídě, kde rezervace nepřijímají. Hosté přicházejí rovnou a případně si na stůl počkají. Majitel Sylvio Spohr nechce nechávat stoly prázdné pro objednané návštěvníky, zatímco další čekají ve frontě.

„Zbytečně by to brzdilo provoz podniku, před kterým se tvoří fronty. Navíc ne všichni objednaní hosté skutečně dorazí. Jsme u toho úplně nejjednoduššího základního systému: kdo přijde, ten má místo, nebo si chviličku počká a posadí se,“ popisuje Spohr.

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Svatomartinské menu

Restaurace Na Pekařce
● Husí kaldoun: 89 Kč
● Husí stehno na kmíně: 449 Kč
● Svatomartinský koláč: 89 Kč

Vinohradský Parlament
● Husí kaldoun: 119 Kč
● Játrová paštika: 195 Kč
● Konfitované husí stehno: 599 Kč
● Knedlík plněný husou: 389 Kč

Café Imperial
● Husí kaldoun: 177 Kč
● Pečená husa: 855 Kč
● Husí rillettes: 269 Kč

Na břehu Rhóny v Praze 6
● Husí kaldoun: 129 Kč
● Konfitované husí stehno: 499 Kč
● Trhanec se švestkami: 99 Kč

Ceny svátečních porcí se mezi podniky v Praze příliš neliší. V Malostranské besedě vyjde čtvrtka pečené husy s červeným a bílým zelím, bramborovými a špekovými knedlíky na 579 korun. „Od minulého roku se to zvyšovalo přibližně o nějakých třicet korun na porci,“ uvádí Kiššová. Vedle pečínky podnik nabízí také husí kaldoun a svatomartinské víno.

V Potrefené huse Na Verandách stojí konfitované husí stehno se dvěma druhy zelí a trojicí knedlíků 558 korun. Celá husa s přílohami pro čtyři až šest lidí přijde na 2 188 korun.

Podle Korostenského podnik letos zdražil přibližně o deset procent. Jedním z důvodů je i vyšší nákupní cena samotných stehen.

Celé husy podle Korostenského nezdražily, ale restauracím se příliš nevyplatí kupovat celou husu. „Každý chce jen stehno. Vyšlo by levněji koupit celou husu, ale co pak s tím zbytkem. Kupujeme tak stehna a ta vyjdou dráž,“ vysvětluje Korostenský.

Zdražování potvrzuje také prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. „Podle informací od některých provozovatelů vzrostly nákupní ceny hus meziročně až o dvacet procent,“ uvádí Stárek.

Právě kvůli vysokým nákupním cenám husích stehen upravilo Café Louvre nabídku. Nahradilo je levnějšími stehny husokachny Barbarie a nabízí také husí prsíčka se švestkami. „Dostali jsme nesrovnatelně lepší ceny,“ vysvětluje Spohr. Obě jídla tak v polední nabídce vyjdou i s přílohou na 479 korun.

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„Samozřejmě nesmí chybět kaldoun, to prostě musí být. Máme také svatomartinské rohlíčky s mákem a tvarohem,“ dodává Spohr.

Aby pomocník dobře lítal

Husí hostina má mnohem starší kořeny než dnešní restaurace a jejich rezervační kalendáře.

První zmínky o svatomartinské huse pocházejí už z 15. století. Svátek svatého Martina totiž býval důležitým mezníkem hospodářského roku. Vypláceli se služebníci, kteří měnili službu, a poddaní odváděli vrchnosti dávky také v podobě hus.

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Sváteční pečínka měla i svá pravidla dělení. Nejmladší pomocník dostával křídlo, aby při práci „lítal“, starší sluha stehno, aby dobře běhal. Hospodář si ponechával část prsní kosti a podle jejího zbarvení odhadoval, jaká přijde zima.

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