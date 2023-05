V Praze začínají slavnosti Navalis, jeřáb spustil na Vltavu lodě z Benátek

Slavnosti Navalis se v Praze konají od soboty do 15. května, kdy vyvrcholí koncertem na Vltavě. Svatojanské slavnosti byly v Praze už v době baroka, současní pořadatelé je obnovili v roce 2009, letos jde tedy již o patnáctý ročník.

Historické lodě z Benátek do Prahy přivezli v kamionech a za pomoci italských gondoliérů je dnes jeřáb spustil na hladinu Vltavy u Hergetovy cihelny. Plavbu na lodích si v neděli na témže místě budou moci vyzkoušet i návštěvníci slavností.

Záměrem slavností je připomenou 630 let od smrti jednoho z nejznámějších českých světců, sv. Jana Nepomuckého. Podle organizátora slavností Navalis Zdeňka Bergmana je Nepomucký zároveň jedním z patronů Benátek. „Každý rok proto zveme do Prahy benátské gondoliéry a veslaře, a letos poprvé ozdobí Vltavu historické benátské plachetnice,“ uvedl Bergman.

Koncert zahájí parašutisté

Na tradici barokních slavností navázaly Svatojánské slavnosti v roce 2009. Od té doby mají už svůj pevný scénář, a to slavnostní mši v katedrále svatého Víta, procesí od katedrály přes Karlův most a barokní koncert na hladině Vltavy. Koncert na řece zahájí letos opět seskok pěti osvětlených parašutistů, šestý parašutista proskočí obloukem Karlova mostu v místě, kde byl svržený do vody Jan Nepomucký.

V barokní době patřila slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z hladiny Vltavy a zhlédli velké množství atrakcí.