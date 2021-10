Turistická agentura ukáže Prahu více umělecky, má nové suvenýry a design

„Vše se snažíme směřovat k tomu, abychom kultivovali i vizuální stránku turismu. (...) Postupně bude nová podoba zaváděna jak ve všech našich digitálních marketingových nástrojích, tak tradičních tiskovinách, ale máme také nové označování památek, které máme ve správě,“ řekla mluvčí Prague City Tourism (PCT) Jana Adamcová.



Prahu chtěli tvůrci a PCT představit jako nekonvenční a uměleckou, ale zároveň seriózní. „Diverzita, protkání kultur a stylů je neoddělitelnou součástí identity města,“ řekla odborná poradkyně PCT Jindřiška Vejvodová.

Grafik Bohumil Vašák řekl, že výtvarníci zpřehlednili styl propagace a její výraz. „Hledali jsme jednoduché prostředky, které nám umožní sdělit: toto je relevantní informace od Prahy, PCT, na rozdíl od komerčních sdělení, kterými je veřejný prostor zaplevelen,“ řekl.

Pro jednotlivé předměty a weby bylo vytvořeno originální písmo. „Je snadné jej rozpoznat, i když tam není explicitně napsáno, že je to od PCT,“ dodal Vašák.

Oproti minulosti bude PCT více spolupracovat s místními umělci, a to jak se zavedenými značkami, tak těmi začínajícími včetně tzv. start-upů. V nových videích bude účinkovat více místních a nebudou to pouze záběry památek. Ilustrátor a režisér Přemysl Ponáhlý řekl, že se do videí snažil zapojit i staré pražské příběhy a mýty, které chce prezentovat v moderní podobě.

Novou podobu budou mít turistické známky a razítka. „Mezi českými turisty je to obrovský bestseller a my zjistili, že kvalita ilustrací je nevyrovnaná. Proto jsme vytvořili jednotný jazyk. To je věc, která tu chyběla, většina velkých měst jednotný jazyk mají,“ řekl Vašák.

PCT má hotovy první spoty, které budou sloužit k propagaci města v zahraničí. Kampaň v příštím týdnu musí ještě projednat a schválit pražští radní. Do konce letošního roku chce PCT dokončit označení spravovaných památek novými cedulkami, mezi které patří mj. Petřínská rozhledna či věže Karlova mostu. Nové cedulky jsou nyní pouze na Prašné bráně.

Změna vyšla PCT na 390 tisíc korun a kompletně zavedena bude do prosince 2021. Proměna digitálních marketingových nástrojů, jako jsou sociální sítě a weby, bude dokončena do 15. prosince.

Nové suvenýry již PCT prodává v Petřínské rozhledně a prodejny chystá na Můstku a ve Staroměstské radnici. Kromě propagace směrem k turistům PCT podle Adamcové změnila korporátní identitu, která je s tou propagační nově jednotná.