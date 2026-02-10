Nemáme dům a dlužíme přes 10 milionů. Poškození v kauze Suková promluvili

Využití služeb advokátní kanceláře Hany Sukové způsobilo jejím klientům milionové škody nebo přímo ztrátu veškerého majetku, dále psychickou újmu, nesplacené hypotéky, propadnutí záloh či nutnost přesunout se z vlastní nemovitosti do podnájmu. Vyplývá to z výpovědí svědků, které v úterý v procesu se Sukovou a její dcerou Pavlou Marešovou začal číst soudce.
Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková (vpravo) a její spoluobžalovaná dcera Pavla Marešová u Městského soudu v Praze (7. ledna 2026)

Suková zpronevěru peněz z advokátní úschovy přiznává, koncipientka Marešová jakýkoliv podíl na trestné činnosti nadále odmítá a v soudní síni se ohradila proti poznámkám přítomných poškozených.

Podle čtených výpovědí svěřovali lidé peníze do úschovy kanceláře Sukové na základě pokynu realitních makléřů, kteří s advokátkou dlouhodobě spolupracovali a doporučovali ji jako spolehlivou. Klienti si obvykle chtěli pořídit nemovitost, případně svou nemovitost prodat, aby si mohli koupit jinou. Kvůli zpronevěře však o vložené peníze přišli. Obžaloba vyčíslila celkovou škodu na 161 milionů korun, peníze se policii nepodařilo zajistit. Státní zástupkyně žádá pro Sukovou devět let vězení, pro Marešovou sedm.

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

„Nemáme byt, nemáme dům, dlužíme přes deset milionů,“ shrnula v policejním protokolu jedna ze svědkyň. Další svědek zmínil, že si kvůli prodeji bytu a pořízení jiného brali s rodinou půjčku, kterou nadále splácí, a zároveň nyní musí platit každý měsíc podnájem.

Svědci se shodovali na tom, že se Sukovou při podpisu smluv vůbec nepřišli do kontaktu a nikdy ji neviděli. Za advokátní kancelář s nimi jednala Marešová. Popisovali také zdůvodnění, která od Marešové slyšeli, když smluvené transakce vázly – podle nich uváděla, že je nemocná nebo že je na horách a má tam špatný signál.

Advokátka zpronevěřila přes 150 milionů, tvrdí policie. Zajistila auta či chatu

Devětasedmdesátiletá Suková v úterý k pražskému městskému soudu znovu dorazila maskovaná parukou a rouškou. Původně měla pokračovat ve své výpovědi, nakonec to ale odmítla. Poškozeným, kterých do jednací síně dorazily na dvě desítky, se opětovně omluvila. „Za to si nic nekoupíme,“ reagoval jeden z nich. „To já vím, že ne,“ odpověděla.

Její dcera soudu řekla, že matka se jí po lednovém zahájení hlavního líčení přiznala, že si před tehdejší cestou do soudní budovy tajně vzala lék rivotril. Ten má silný sedativní účinek. „Maminka byla po tom minulém stání úplně mimo. To jste tu mohli vidět taky,“ prohlásila Marešová. Podle ní proto tehdy její matka uvedla zjevné nesmysly, například to, že v kanceláři měly jen jeden počítač. Když na řeč Marešové reagovali přítomní poškození posměšně, obrátila se na ně a zvýšeným hlasem se zeptala „prosím?“ Na napomenutí od soudce pak reagovala otázkou: „oni můžou, a já ne?“

Marešová nadále trvá na tom, že byla jen zaměstnankyní své matky a o její trestné činnosti neměla povědomí. „Vedla jsem komunikaci navenek. Administrativu, zpracování smluv, schůzky k podpisu smluv. Je ale naprostý nesmysl, že bych posílala nějaké peníze,“ zopakovala.

Suková v lednu vypověděla, že klienty podváděla, protože se dostala do špatné finanční situace, začala si půjčovat od známých a nebyla schopná jim splácet slíbené úroky. Tvrdí, že se domnívala, že bude nakonec schopná zpronevěřené prostředky vrátit, protože se seznámila s člověkem, který vynalezl přístroj na výrobu levné elektřiny.

