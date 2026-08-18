Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem

Do Orlické přehrady přitéká nejméně vody od roku 1982, a pokud nebude vydatně pršet, bude hladina klesat ještě víc.
„Přitéká sem výrazně méně vody, než je stanoven minimální odtok. V důsledku toho hladina nádrže celé letní období klesá,“ řekl iDNES.cz Tomáš Kendík, ředitel sekce správy z Povodí Vltavy.
Pro provozovatele lodí nemá dobré výhledové informace. „Předpoklad je, že to bude dál klesat. Je to počátek konce plavební sezony, a chceme tak majitelům lodí dát příležitost své lodě zazimovat,“ dodal.
Hladina oproti maximu poklesla o dvanáct metrů. Naposledy takhle nízko byla podle Kendíka během jara 1976. Pak ještě v letech 2020 a 2021, kdy tu probíhaly stavební práce. „Ale toto je poprvé z důvodu sucha,“ řekl.
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Pohled z břehu přehrady může být pro řadu kapitánů plavidel smutný, ale situaci berou jako fakt. A nedrží se na vodě zuby nehty. Proto využívají nabídku nechat si svou loď vytáhnout na břeh.
„Využít jsem to nemusel, ale chtěl. Voda padá dolů, a jak to klesá, je stále obtížnější se dostat do kopce. Začíná tam být bahno a člověk tam může zůstat po kolena,“ řekl Rudolf Mencl, jehož loď jeřábník také tahal na břeh.
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Přiznává touhu zůstat na vodě co nejdéle, ale zároveň akceptuje současnou situaci. Spolupráci s jeřábníkem si pochvaluje. „Přijedu k hrázi, fachmani od jeřábu mi pošlou dvě lana, přivážu zadek a předek a pak to jede nahoru,“ říká.
Podobně mluví i jeřábník Robert Koloušek. „Já hlídám poryvy větru, aby se loď nerozhoupala. Abychom ji nepoškodili o stěnu přehrady. Celé to trvá asi půl hodiny,“ popisuje proces.
Podle něj během tohoto týdne vytáhne z vody asi sto plavidel. „I když je teplo a lidem se moc z vody zatím nechce, tak uvidíme,“ dodává.
Povodí Vltavy označuje současnou situaci za výjimečnou. „Tohle je výjimečná hydrologická a provozní situace z pohledu hospodaření s vodou v té nádrži. Je možné, že někteří si už sami vyhodnotili, že ta sezona de facto končí, a tak už mohli využít nějakých sjezdů do vody a lodě si odvézt. Případně se mohli přesunout na jinou část Vltavy,“ popsal Kendík.
Orlík a Slapy dohromady jsou podle informací z minulého týdne zaplněny ze 60 procent.
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11. srpna 2026