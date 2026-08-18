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Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem

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  15:33
Do Orlíku teče nejméně vody za více než čtyřicet let. A hladina kvůli extrémnímu suchu stále klesá. I proto se řada provozovatelů lodí rozhodla své „trápení“ neprodlužovat a dobrovolně ukončila sezonu. Jejich lodě teď tahají na břeh jeřábem.

Do Orlické přehrady přitéká nejméně vody od roku 1982, a pokud nebude vydatně pršet, bude hladina klesat ještě víc.

„Přitéká sem výrazně méně vody, než je stanoven minimální odtok. V důsledku toho hladina nádrže celé letní období klesá,“ řekl iDNES.cz Tomáš Kendík, ředitel sekce správy z Povodí Vltavy.

Sucho ukončilo sezonu na Orlíku. Povodí Vltavy kvůli nízké hladině zdarma nabídlo vytahování lodí. (17. srpna 2026)
Sucho ukončilo sezonu na Orlíku. Povodí Vltavy kvůli nízké hladině zdarma nabídlo vytahování lodí. (17. srpna 2026)
Sucho ukončilo sezonu na Orlíku. Povodí Vltavy kvůli nízké hladině zdarma nabídlo vytahování lodí. (17. srpna 2026)
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Pro provozovatele lodí nemá dobré výhledové informace. „Předpoklad je, že to bude dál klesat. Je to počátek konce plavební sezony, a chceme tak majitelům lodí dát příležitost své lodě zazimovat,“ dodal.

Hladina oproti maximu poklesla o dvanáct metrů. Naposledy takhle nízko byla podle Kendíka během jara 1976. Pak ještě v letech 2020 a 2021, kdy tu probíhaly stavební práce. „Ale toto je poprvé z důvodu sucha,“ řekl.

Do Orlíku teče nejméně vody za 44 let. Situace je extrémní, varují experti

Pohled z břehu přehrady může být pro řadu kapitánů plavidel smutný, ale situaci berou jako fakt. A nedrží se na vodě zuby nehty. Proto využívají nabídku nechat si svou loď vytáhnout na břeh.

„Využít jsem to nemusel, ale chtěl. Voda padá dolů, a jak to klesá, je stále obtížnější se dostat do kopce. Začíná tam být bahno a člověk tam může zůstat po kolena,“ řekl Rudolf Mencl, jehož loď jeřábník také tahal na břeh.

V Orlíku zbývá 3,5 metru vody k vypouštění, pak se začnou vypouštět Slapy

Přiznává touhu zůstat na vodě co nejdéle, ale zároveň akceptuje současnou situaci. Spolupráci s jeřábníkem si pochvaluje. „Přijedu k hrázi, fachmani od jeřábu mi pošlou dvě lana, přivážu zadek a předek a pak to jede nahoru,“ říká.

Podobně mluví i jeřábník Robert Koloušek. „Já hlídám poryvy větru, aby se loď nerozhoupala. Abychom ji nepoškodili o stěnu přehrady. Celé to trvá asi půl hodiny,“ popisuje proces.

Sucho v České republiceZobrazit

Podle něj během tohoto týdne vytáhne z vody asi sto plavidel. „I když je teplo a lidem se moc z vody zatím nechce, tak uvidíme,“ dodává.

Povodí Vltavy označuje současnou situaci za výjimečnou. „Tohle je výjimečná hydrologická a provozní situace z pohledu hospodaření s vodou v té nádrži. Je možné, že někteří si už sami vyhodnotili, že ta sezona de facto končí, a tak už mohli využít nějakých sjezdů do vody a lodě si odvézt. Případně se mohli přesunout na jinou část Vltavy,“ popsal Kendík.

Orlík a Slapy dohromady jsou podle informací z minulého týdne zaplněny ze 60 procent.

11. srpna 2026
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