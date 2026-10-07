Na Vltavě a Labi platí stav nedostatku vody. U Vraného se může snížit minimální odtok

Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení, uvedly dnes v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství, Povodí Vltavy a Středočeský kraj.
Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze.
Povodí Vltavy kvůli suchu už snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje.
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6. října 2026