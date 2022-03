Lidé ve středních Čechách nesmí pálit klestí, kraj se bojí dalších požárů

Kraj lidem zakázal například spalovat suchou trávu na volném prostranství nebo klestí v lesích, platí také zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty nebo zákaz táboření mimo vyhrazené prostory. Mimořádná opatření platí do odvolání.

Kraj tak reaguje na podnět středočeských hasičů, kteří evidují za březen extrémní nárůst počtu požárů v přírodě.

V období déletrvajícího sucha také platí zákaz kouření s výjimkou elektronických cigaret a používání zábavní pyrotechniky tam, kde by mohlo začít hořet. Lidé nesmí používat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení a zastavovat motorová vozidla na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem.

„Porušení povinností stanovených nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů,“ dodal mluvčí hejtmanství David Šíma.