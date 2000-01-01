Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí, ale také spoustu odpadků. Během podzimních prázdnin se lidé mohou zapojit do velkého úklidu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
...i na samotné pevnině. Domy, které dříve stály na vodě, teď shlíží na obnažené břehy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po nichž před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Každý den je hladina o 20 centimetrů nižší, od začátku září klesla o celých 7 metrů. Odkryly se tak mohutné duny zaneseného písku.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kvůli dlouhotrvajícímu suchu připomínají Slapy na některých místech vyprahlou pustinu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Sucho odkrylo dno a s ním i obrovské množství vzácných škeblí, o jejichž záchranu usiluje Český svaz ochránců přírody (ČSOP).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Odhalilo také obrovské množství odpadků, na které je tristní pohled. ČSOP, státní podnik Povodí Vltavy a Český rybářský svaz proto vyhlásily společnou akci Ukliďme Slapy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
ČSOP zajistí registraci dobrovolníků, odpadkové pytle a úklid přímo v terénu. Povodí Vltavy se postará o odvoz a ekologickou likvidaci nashromážděného odpadu. Více se zájemci dozví na webu csop.cz/uklidme-slapy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Úklid osvobodí Slapy od kusů zrezlého železa, krabiček, kusů pneumatik a jiného odpadu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Aby se zabránilo nekontrolovanému počtu dobrovolníků, dostanou lidé pokyny prostřednictvím e-mailu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Velký úklid v kritických oblastech je naplánovaný od 28. října do 1. listopadu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Ustupující voda odkryla rozsáhlé části břehů i dna. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nová Živohošť. Na Slapech žijí stovky tisíc škeblí několika druhů včetně chráněných velevrubů malířských. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Voda z nádrže je nyní využívána kvůli velmi nízkým přítokům do Vltavské kaskády. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá přebrodit. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Vltava zde teče tenkým proudem, koryto je zanesené mohutnými dunami naplaveného písku. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Vltava zde teče tenkým proudem, koryto je zanesené mohutnými dunami naplaveného písku. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Vltava zde teče tenkým proudem, koryto je zanesené mohutnými dunami naplaveného písku. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nebřich. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po nichž před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nebřich. Ustupující voda na některých místech zanechala na suchu tisíce škeblí. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady začíná objevovat léta utopený odpad. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady začíná objevovat léta utopený odpad. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Hladina Slapské přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu dál klesala a dostala se už pod úroveň běžnou pro zimní období. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nebřich. Pokles hladiny se dotkl také přístavišť a loděnic. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nebřich. Na řadě míst voda ustoupila desítky metrů od běžné hranice břehu. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Nová Živohošť. Dlouhotrvající sucho odkrylo nejen obrovské množství vzácných škeblí, ale také obrovské množství odpadků. (21. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Ždáň. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady začíná objevovat léta utopený odpad a vraky. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Ždáň. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady začíná objevovat léta utopený odpad a vraky. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Vodní nádrž Slapy - Živohošť. Kvůli klesající hladině vody se na březích přehrady objevily léta utopený odpad a vraky aut. (7. října 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA