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Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Ahoj, Praho! Lego otevřelo dvě patra plná kostek a stavění
Pražské motivy, tematická herní zóna i možnost sestavit si vlastní figurku. Nová prodejna Lego Store v ulici Na Příkopě, která se otevřela ve čtvrtek 22. října, sází na české reálie, interaktivní...
Agresor na D6 vybrzdil ženu dodržující rychlost. Pak ji před zraky její dcery napadl
Terčem surového útoku se stala řidička, která na dálnici D6 v úseku dopravního omezení poblíž Jesenice na Rakovnicku dodržovala povolenou rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně...
Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...
Obdiv, fotky i nezájem. První vlaky dorazily na nová nástupiště nádraží Smíchov
Vlaky na smíchovském nádraží poprvé zastavily na jednom zrekonstruovaném a jednom zcela novém nástupišti nádraží Smíchov. Přestavba objektu v moderní terminál se naopak přesunula na dvojici nástupišť...
Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila
Slávističtí fotbalisté podruhé za sebou v Chance Lize jen remizovali. Ve 12. kole vydolovali bod z utkání s Mladou Boleslaví, která v Edenu dlouho vedla 1:0 po gólu Šuberta. Domácí měli ve druhé půli...
Tramvaj srazila v Praze u zastávky Dejvická chodce
Policisté a záchranáři zasahovali v sobotu odpoledne u vážné dopravní nehody tramvaje a chodce na Praze 6 se u zastávky Dejvická. Pětatřicetiletého muže odvezla s vážným zraněním hlavy záchranná...
Sparta - Olomouc 2:1P. Po dvou porážkách vydřená výhra. Blümel rozhodl v přesilovce
Sparta porazila v předehrávce 14. kola hokejové extraligy Olomouc 2:1 v prodloužení a po dvou porážkách se posunula na sedmé místo. Utkání, které sledovalo nejvíce diváků v dosavadní sezoně, dlouho...
Trenérští kamarádi se rozešli s rozdílnými pocity, Svědík vyčítal týmu hluboký blok
Společně zažili trenérské začátky v nižších soutěžích, studovali zaráz trenérskou licenci a dokonce spolu bydleli na pokoji. Teď proti sobě stojí v první lize a dobře vědí, že jeden druhého jen tak...
Zbrojovka - Bohemians 2:2, domácí vedení neudrželi, bod Pražanům zajistil Květ
Divoká přetahovaná v Brně vítěze nenašla. Fotbalisté Bohemians remizovali se Zbrojovkou 2:2, přestože dvakrát prohrávali, a s nováčkem soutěže bodovali v devátém utkání v řadě. Brňany poslal do...
Poledne v metropoli hlásil výstřel z děla i stín. Jak dřív Pražané měřili čas
Česko v noci na neděli čeká posun času z letního na zimní. Zatímco moderní společnost měří čas s přesností na sekundy, pro Pražany v minulosti byla orientace v průběhu dne o poznání dynamičtější....
Má reprezentační formu! Kladno velebí Konečného, střelce jubilejního gólu 9000
První rozvášnil fanoušky v roce 1951, devítitisící v pátek, tedy téměř o 75 let později. Hokejové Kladno oslavuje střelce svého jubilejního gólu v nejvyšší soutěži, do elitní společnosti se díky...
Mladík střílel za autobusovou zastávkou. U sebe měl pistole i sáčky s marihuanou
Na mladého muže, který za autobusovou zastávkou v pražské Ryšavého ulici střílel zřejmě plastové kuličky do vzduchu, narazila hlídka městské policie. Když ho strážníci oslovili, otočil se k nim se...
Miliardy míří do železnice v Praze. Roste nejdelší úsek trati na letiště a Kladno
Desítky miliard korun podle vládního návrhu příští rok zamíří do dalšího rozvoje českých železničních tratí a nádraží. Týká se to také řady zásadních drážních projektů v hlavním městě, například...
Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie vyloučila vraždu
Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. V první fázi vyšetřování policie nemohla vyloučit cizí zavinění. V sobotu informovala, že šlo pravděpodobně o nehodu...
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Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá
Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...
Kdy vám v metru ukážou, zda ještě stihnete aktuální spoj? Napoví blikající tabule
Proč tabule v metru blikají a jindy svítí nepřerušeně? Otázka, nad kterou teď debatují lidé na sociálních sítích pod příspěvkem organizátora pražské a regionální dopravy. Ten už před časem upravil...