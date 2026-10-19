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Sucho na Slapech odkrylo i spoustu odpadků. Lidé se o prázdninách mohou zapojit do úklidu

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  10:50
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu Vltavy. Přehrada je v těchto dnech odpouštěna. (28. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...
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Lidé se příští týden o podzimních prázdninách mohou zapojit do úklidu Slapské přehrady. Dlouhotrvající sucho odkrylo nejen obrovské množství vzácných škeblí, ale také obrovské množství odpadků. Velký úklid se uskuteční od 28. října do 1. listopadu.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP), státní podnik Povodí Vltavy a Český rybářský svaz vyhlásily společnou akci Ukliďme Slapy a žádají o pomoc veřejnost.

Koordinátorem úklidové akce je ČSOP. Zajišťuje registraci dobrovolníků, odpadkové pytle a ve spolupráci s partnery akce úklid přímo v terénu. Povodí Vltavy se postará o odvoz a ekologickou likvidaci nashromážděného odpadu. Podrobné informace zájemci najdou na webu csop.cz/uklidme-slapy.

OBRAZEM: Záchrana škeblí na Slapech. Nenechme je na suchu, prosí ochránci

Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. ČSOP se snaží s pomocí dobrovolníků i Povodí Vltavy zachránit zdejší populace vzácných škeblí uvázlých na obnažených březích přehrady. Kromě nich pokles hladiny odkryl i velké množství odpadků.

„Dobrovolníci pomáhají už více než měsíc na blátivých březích Slap se záchranou škeblí a pohled na odhalené odpadky je tristní. Rozhodli jsme se proto spojit záchranu živé přírody s jejím úklidem,“ uvedla Eliška Prouzová z ČSOP.

OBRAZEM: Slapy vysychají před očima. Voda odkryla dno, lodě i tisíce škeblí

Organizátoři upozorňují na to, že z logistických důvodů by nebylo dobré, aby na břehy vyrazilo nekontrolované množství lidí. Zájemci o pomoc by se proto měli předem přihlásit prostřednictvím registračního formuláře na webu csop.cz/uklidme-slapy a v potvrzovacím e-mailu dostanou pokyny, kde si vyzvednou pytle a kam je naplněné mají donést.

Kvůli prevenci vzniku černých skládek nebudou přesná místa pro odkládání pytlů s odpadem zveřejňována plošně. Na každém úseku je stanoven maximální počet lidí, který odpovídá odhadovanému množství odpadu. ČSOP lze nadále pomoci s pokrytím nákladů na koordinaci akce a nejnutnější výdaje na zajištění konkrétních úseků finančním příspěvkem.

Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269,3 metru nad mořem.

V pondělí dopoledne to podle webu Povodí Vltavy bylo 262,3 metru. Nejvíc je patrný pokles pod kamýckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po nichž před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě.

Zapojili byste se do úklidu odpadků ze Slapské přehrady?

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