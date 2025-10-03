Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Autor: ,
  10:50
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval server Seznam Zprávy s odkazem na dosud nezveřejněný dokument. Mluvčí podniku Daniel Šabík ČTK sdělil, že do ukončení procesu zadávacího řízení nebudou průběh zakázky komentovat.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou.

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
33 fotografií

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) sám zrušil. Následně ho loni zopakoval, letos ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně.

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku.

Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím výrazně zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roce 2031.

Konkurence nejedná férově, nátlakové e-maily jsou za hranou, říká stavitel metra

Antimonopolní úřad řešil právě i výběr Subterry, tuto volbu napadla firma Strabag, která v tendru s cenou 30,7 miliardy korun neuspěla, a sdružení firem Porr, Vinci a Marti (PVM), které nabídlo o více než dvě miliardy nejnižší cenu, ale podnik jej z tendru vyloučil. Problematické se ukázaly reference některých zaměstnanců v nabídce Subterry, kvůli kterým ÚOHS výběr vítěze tendru nepravomocně zrušil.

DPP poté nečekal na pravomocné rozhodnutí a výběr rozhodnutím představenstva sám zrušil, aby následně nabídku Subterry ve stále pokračujícím tendru vybral znovu.

Poté následovaly další podněty na ÚOHS, proces se opakoval a úřad letos výběr opět zrušil, což po rozkladu potvrdil i jeho předseda Petr Mlsna. Podnik tak musel znovu rozhodnout mezi nabídkami Subterry a Strabagu, což podle informací Seznam Zpráv učinil toto pondělí.

Sdružení PVM také u ÚOHS napadlo své vyloučení z tendru. V tomto případě ale se svými námitkami neuspělo a antimonopolní úřad nedávno po dlouhém řízení postup DPP pravomocně potvrdil jako správný.

Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou.
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
Výstavba první části trasy metra D mezi Pankrácí a Olbrachtovou
Vizualizace budoucí stanice metra D Nemocnice Krč.
33 fotografií

Stavba nové linky metra začala v roce 2022. Stavbaři budují kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova a navazovat má druhý úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory.

Dále stavbaři vybudují část z Nových Dvorů do Depa Písnice. Následovat má stavba další části mezi Pankrácí a náměstím Míru, výhledově se pak počítá s prodloužením linky na náměstí Republiky.

Prohlídky tunelů metra D pro veřejnost (květen 2025)

18. května 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí

Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...

3. října 2025  10:50

Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat

Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou...

3. října 2025  10:43

Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...

3. října 2025  8:59

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:45

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Nervovat se tentokrát nemusel. Už během zápasu se na lavičce párkrát pousmál, pak si naplno užil děkovačku a pod kotlem v euforii švihal rukama. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, má za sebou...

3. října 2025

V Bolce vaří retro asii ze sedmdesátek, k rybí omáčce čichli až v Ano, šéfe!

Socialistický skanzen plný legend a rádoby čínských receptů, které zřejmě prošly tichou poštou, nyní křísnutý novou dobou a skutečnou asijskou kuchyní. Takový unikát si hýčká Mladá Boleslav – neboli...

3. října 2025

Kudy na pracák, vím. Pavel Novotný má brzy přijít o zastupitelský mandát

Když bývalý řeporyjský starosta Pavel Novotný (pozastavené členství v ODS) ve čtvrtek ráno opouštěl libereckou věznici, stále ještě byl zastupitelem Řeporyjí. Mandát si udržel po celou dobu...

2. října 2025  16:33

VIDEO: Neznáte ho? Muž si přivlastnil mobil nalezený v taxi, hledá ho policie

Policie pátrá po zatím neznámém muži, který si koncem srpna přivlastnil telefon nalezený na zadním sedadle vozidla taxi služby. Zapomněla ho tam žena, která krádež později ohlásila. Ve snaze...

2. října 2025  16:01

Pražským řidičům chybí ohleduplnost a lidská slušnost, říká majitel autoškoly

Premium

Autoškoly se ve výuce nově zaměřují na chování k cyklistům. Od 21. září přibylo k nynějším 1 100 testovým úlohám pro zájemce o řidičský průkaz 24 nových videootázek. „Cyklisté a automobilisté jsou za...

2. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za plánování vraždy exmanžela dostala pracovnice NKÚ 16 let, padly i další tresty

Za plánování vraždy bývalého manžela potrestal Městský soud v Praze pracovnici Nejvyššího kontrolního úřadu 16 lety vězení. Realitnímu makléři Michalu Ticháčkovi, který podle obžaloby slíbil, že...

2. října 2025  15:38

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.