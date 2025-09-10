Stvrzeno podpisy. V pražské letecké záchrance budou létat armádní lékaři

Po roce 2028 se mění zajištění vrtulníků pro LZS v některých krajích, policie bude nově kromě Prahy létat i v Brně a Ostravě. V Plzni bude po skončení armádních vrtulníků soukromý dopravce jako v ostatních krajích. Posádky zajišťuje většinou záchranná služba.
Vláda loni v srpnu schválila obecnou koncepci pro zajištění LZS po skončení současné smlouvy na konci roku 2028. Počítá i se vznikem nové základny v Karlovarském kraji, zřejmě od roku 2027.
Letos v květnu vláda uzavřela dohodu, podle které mohou v příhraničních regionech zasahovat záchranáři ze Slovenska včetně vrtulníku. Ten by měl pokrývat i Zlínský kraj, kde základna chybí. V březnu ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo předběžnou tržní konzultaci k zakázce na provoz vrtulníků v osmi krajích.
Letecká záchranka v Praze má novou základnu. Vrtulník vzlétne do tří minut
Středeční memorandum je podle ministryně Jany Černochové další krok ve spolupráci resortu obrany s Prahou. „V ÚVN jsme otevírali novou výjezdovou základnu, kde budou sloužit vojenští lékaři. Zkrátí se tak dojezdové časy, zlepší se dostupnost péče,“ uvedla.
Ředitel sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany Michal Baran na dotaz doplnil, že memorandum se v současné době týká jen lékařů pro letecké posádky, do budoucna se může rozšířit i na další zdravotníky.
Podle primátora Bohuslava Svobody je důležité, aby se státní a městské kapacity využívaly bez duplicit, aby se doplňovaly a nepřekrývaly. „Čeká nás generační výměna těch velmi kvalifikovaných posádek. A bez systematického výcviku a plánování bychom nemohli ty nové posádky nasadit do provozu,“ řekl primátor.
Bezpečnost nemocničního heliportu zajistí unikátní hasicí systém
Od roku 2021 provozují LZS na osmi stanovištích soukromníci. Společnost DSA má na starosti České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno a Jihlavu. Firma Air Transport Europe (ATE) létá z Ostravy a Olomouce. Vrtulníky na stanovišti v Praze-Ruzyni provozuje ministerstvo vnitra, v Plzni-Líních ministerstvo obrany. Svou základnu v současné době nemají Pardubický, Středočeský, Zlínský a Karlovarský kraj.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví připadá v ČR na jedno stanoviště letecké záchranné služby 1 087 000 obyvatel. Například na Slovensku je to 778 tisíc lidí, v Rakousku 536 tisíc, v Polsku 1 720 000. Záchranářský vrtulník vzlétá k pacientovi asi ve třech procentech nejzávažnějších případů. Jde například o vážné dopravní nehody, zástavy srdce, popáleniny nebo úrazy v nepřístupném horském terénu.