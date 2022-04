Stojí první pilíř Štvanické lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi

Stavba zhruba třísetmetrové lávky začala v lednu a hlavní město vyjde na 298 milionů korun. Hotová má být do konce roku, na jaře příštího roku plánuje Skanska lávku předat městu.

Její název bude Štvanická lávka. Na holešovické straně ji bude možné při případné povodni zvednout.

Projektový manažer firmy Skanska Michal Kunc řekl, že bagrování dna Vltavy s pomocí podvodního bagru je nutné pro zajištění hloubky alespoň 180 centimetrů.

„Lávka se bude montovat z jeřábu a ten bude stát uprostřed Vltavy na pontonech, které potřebují určitou hloubku,“ uvedl. Čtyřicetitunový stroj bude dno bagrovat tři týdny a vytěží asi 2500 krychlových metrů materiálu.

Stavba jde zatím podle harmonogramu, i když dodávky některých materiálů podle manažera komplikuje válka na Ukrajině.

„Buď nejsou, nebo se dodací lhůta z dvou až tří týdnů prodloužila na dva až tři měsíce,“ řekl. Dodal, že problémy jsou například s dodávkami bílého cementu nebo drátků do betonu. „Zatím by to nemělo mít vliv na harmonogram stavby,“ sdělil.

Zvýšily se i ceny, a to u všech materiálů. Vliv na stavební náklady má i vyšší cena nafty.

Firma podle Kunce zatím město nežádala o navýšení rozpočtu, ale nevyloučil, že se to může stát. „Jestli to půjde ještě dál nahoru a bude to delší dobu, než jsme schopni pokrýt z nějakých rizik, tak samozřejmě budeme muset,“ řekl.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) k tomu uvedl, že se město chce držet smlouvy.

„Já doufám, že to nějak se zhotovitelem udržíme,“ řekl. Doplnil, že v závěru budování lávky město počítá s úpravami nábřeží na holešovické straně řeky od Argentinské po ulici Komunardů. Má tam podle něj vzniknout širší pěší promenáda u řeky a mírně se posune tramvajová trať.

Lidé se nyní mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Využít mohou v sezoně také přívoz. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem.

Praha v roce 2020 otevřela novou lávku z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. S mosty má Praha problém dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, opravy vyžaduje také Palackého most a letos začne druhá část oprav Barrandovského mostu.