Praha vypracuje studii okružního metra, které by ulevilo dopravě v centru

Náklady na okružní linku se podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra nyní nedají odhadnout, bude záležet mimo jiné na použitých technologiích. V Praze se momentálně staví nová linka metra D, která povede z Pankráce do Písnice.

„Odborná skupina odsouhlasila finální zadání studie, které nyní půjde do městské rady, a rovněž jsme schválili zadání pro vypsání zakázky na studii proveditelnosti. Okružní linka odlehčí nejpřetíženějším úsekům metra,“ řekl Scheinherr.

Studie má posoudit například technickou proveditelnost nebo doporučit výběr systému metra. To mimo jiné znamená, zda bude bez řidiče.

Dokument bude mít tři části, a sice analytickou, návrhovou a hodnoticí. Ta poslední bude obsahovat a posoudí jednotlivé varianty výstavby, určí kdy a kterou část začít stavět jako první. Odborníci budou v materiálu pracovat také s tramvajovou sítí a zahrnou plánovanou výstavbu vysokorychlostních tratí.

Nová linka by měla podle dřívějších vyjádření zástupců města vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Nejdůležitější trasou nové linky by měla být část od Vltavy do Krče. Tu by mohlo využívat až 140 tisíc cestujících denně. Další je oblast nákladového nádraží na Žižkově a severní strana města, kde by metrem jezdilo okolo 100 tisíc lidí. Jako poslední by se patrně stavěl úsek na západě, a to od Anděla na Strahov a do Podbaby.

„Všichni se shodují, že je důležité, aby Praha pokračovala v rozvoji a neuvízla v tom, že dobudujeme metro D a nebudeme mít žádné pokračování,“ řekl v minulosti Scheinherr. Studie by mohla být hotova v roce 2025 a pokud by šlo vše bez problémů, stavební povolení k první jižní části linky by mohlo město mít v roce 2033.