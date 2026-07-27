Nová formule studentů zvládne start z nuly na sto pod čtyři sekundy

Nový závodní monopost vznikal necelých deset měsíců na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Tým CULS Prague Formula Racing na jeho vývoji začal pracovat loni v září.
Python je jedenáctým vozem, který studenti během jedenáctileté historie projektu postavili.
Na samotném vývoji a výrobě monopostu pracovalo 25 studentů konstrukční části. Celý tým má přibližně čtyřicet členů z různých fakult, kteří se kromě technického vývoje věnují také marketingu, financím, komunikaci a spolupráci s partnery.
„Naší největší prioritou bylo další snížení hmotnosti, zvýšení spolehlivosti a lepší využití výkonu. Chtěli jsme postavit vůz, který nebude jen rychlejší, ale především efektivnější a lépe ovladatelný,“ uvedl lídr týmu Šimon Slavíček.
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Studenti proto přepracovali hybridní systém a zaměřili se také na aerodynamiku, ergonomii a celkovou optimalizaci konstrukce. Mezi hlavní novinky patří nový aerodynamický paket, hybridní baterie, rekuperace energie a využití biokompozitních materiálů.
Přibližně 88 procent všech dílů vyrobili členové týmu přímo na fakultě. Při práci využívali CNC obrábění, výrobu kompozitních součástí, programování elektroniky i počítačové konstrukční simulace. Studenti tak nezůstali pouze u návrhů, ale jednotlivé součásti také sami vyrobili a otestovali.
Monopost váží 225 kilogramů. Spalovací motor má výkon 71,5 kilowattu, tedy přibližně 96 koní, a doplňují ho elektromotory s výkonem 14 kilowattů. Maximální rychlost vozu se pohybuje kolem 120 kilometrů za hodinu, z nuly na sto kilometrů zrychlí za méně než čtyři sekundy.
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Nový hybridní systém umožňuje také rekuperaci energie, kterou chce tým využít především při vytrvalostní disciplíně Endurance. Právě spolehlivost má být podle studentů jedním z rozhodujících faktorů nadcházející sezony.
„Ve Formuli Student nestačí být jen rychlý. Musíte zvládnout celý závod bez zásadních problémů,“ doplnil Slavíček.
Název Python navazuje na tradici týmu, který své monoposty pojmenovává podle zvířat. Krajta má podle studentů symbolizovat rychlost, sílu a obratnost vozu.
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Tým letos čekají tři závody série Formula Student, včetně domácí soutěže a dvou podniků v zahraničí. Studenti by se chtěli zařadit mezi nejlepší účastníky a využít zejména nižší hmotnost vozu, přepracovanou aerodynamiku a nový hybridní pohon.
Dlouhodobým cílem týmu je vývoj plně elektrického monopostu a vybudování odpovídajícího technického zázemí přímo na fakultě.