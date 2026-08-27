Stržená trolej zastavila koridor z Prahy na Kolín, vlaky jezdí odklonem

O zastavení provozu Kavka informoval krátce po 20:00. „Během jízdy vlaku došlo ke stržení troleje. Vlaky budou vedeny odklonem přes Nymburk,“ sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.. České dráhy na webu odhadly obnovení provozu kolem 22:30.
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Už odpoledne kolem 15:00 porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky, vyplývá z webu Českých drah. Vlaky včetně rychlíků se podle něj začaly zpožďovat až o deset minut. Toto omezení by mělo skončit kolem 23:00. Na odstranění poruchy pracuje Správa železnic, uvedl dopravce.