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Stříkal po lidech pepřový sprej, strážníkům nadával. Opilec skončil v poutech na záchytce

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  14:30
Pražští strážníci zasahovali v Braníku po oznámení, že tu neznámý agresor napadá chodce a stříká po nich pepřovým sprejem. Na místě zadržela osmačtyřicetiletého muže, jehož policie následně převezla na záchytku. Při zadržení byl agresivní, nespolupracoval, ani nereagoval na opakované výzvy strážníků.

Stalo se v neděli 25. října v ulici Pod Vinohradem v Praze 4. Tři muži tu přivolané hlídce označili muže, který je měl bezdůvodně napadnout pepřovým sprejem.

„Co to meleš? Ty šupáku,“ reagoval agresor na výzvu strážníka, aby vyndal ruce z kapes.

„Celou dobu hlídce vstupoval do jednání, odmítal spolupracovat, nereagoval na opakované výzvy a odmítl prokázat svou totožnost,“ uvedli následně strážníci.

Když se ho hlídka rozhodla předvést na policejní služebnu a přesvědčit se, zda u sebe nemá zbraň, začal klást odpor a do jednoho ze strážníků strčil. „Vůbec na mě nešahej,“ vykřikl a v tu chvíli se začal se strážníky prát. Ti ho ale bleskově zpacifikovali a přivolali policejní hlídku.

Při následné prohlídce u něj našli zmiňovaný pepřový sprej, test na alkohol osmačtyřicetiletý muž odmítl.

Policisté ho pak převezli na záchytku, vulgaritám se ovšem nevyhnuli ani oni, ani zdravotníci, kteří ho převzali. Celou záležitost tak dořeší správní orgán.

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