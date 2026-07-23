Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy

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Do Horních Počernic jsou posílány posilové náhradní autobusy.
Ke střetu vlaku s člověkem došlo před půl sedmou. Situací jsou dotčeny vlaky R42, S2, S2, S22, S3, S34, S9, S9.
Provoz v úseku Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice je veden po jedné ze dvou traťových kolejích. Vlaky projíždí se zpožděním.
Cestující v úseku Nádraží Čakovice - Letňany - Hlavní nádraží využijí linky MHD.
Cestující v úseku Nádraží Horní Počernice - Černý Most - Florenc - Hlavní nádraží využijí linky MHD.
V úseku Nádraží Horní Počernice - Černý Most se zavádí náhradní autobusová doprava.