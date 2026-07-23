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Srážka vlaku s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy

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  7:30

Stanice Praha-Rajská zahrada | foto: Profimedia.cz

Kvůli střetu člověka s vlakem ve stanici Praha-Rajská zahrada končí vlaky v Satalicích a Horních Počernicích. Cestující využijí linky MHD k metru.

Informuje Ropid na svých sociálních sítích.

Do Horních Počernic jsou posílány posilové náhradní autobusy.

Ke střetu vlaku s člověkem došlo před půl sedmou. Situací jsou dotčeny vlaky R42, S2, S2, S22, S3, S34, S9, S9.

Provoz v úseku Praha-Vysočany - Praha-Horní Počernice je veden po jedné ze dvou traťových kolejích. Vlaky projíždí se zpožděním.

Cestující v úseku Nádraží Čakovice - Letňany - Hlavní nádraží využijí linky MHD.

Cestující v úseku Nádraží Horní Počernice - Černý Most - Florenc - Hlavní nádraží využijí linky MHD.

V úseku Nádraží Horní Počernice - Černý Most se zavádí náhradní autobusová doprava.

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