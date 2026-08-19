Žena se střetla s metrem na lince B. Policie má podezření na pokus o sebevraždu

Zavřené jsou oba směry v úseku Florenc – Smíchovské nádraží – Nové Butovice.
„Technická závada na trati metra,“ uvedl důvod výluky Ropid, později informaci rozšířil, že důvodem výluky je střet vlaku s člověkem.
„Na místě zasahují záchranáři, kteří mají ženu v péči. Je při vědomí. Podle prvotních informací máme podezření, že se mohlo jednat o pokus o sebevraždu,“ uvedl policejní mluvčí.
Dopravní podnik zavedl ve vyloučeném úseku náhradní autobusovou dopravu XB, a to mezi Andělem – Smíchovským nádražím a Novými Butovicemi.
Tramvajová linka 3 je vedena obousměrně po odklonové trase Palackého náměstí - Anděl - Smíchovské nádraží - Lihovar - Dvorce ... a dále po své pravidelné trase (jako posila povrchové dopravy za linku metra).
Metro v úsecích Nové Butovice – Zličín a Florenc – Černý Most jezdí bez omezení.