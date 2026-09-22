„Nehodu jsme evidovali k 11:50. Šlo o čelní střet osobního vozidla s vozidlem nákladním na 39. kilometru silnice I/16 ve směru na Slaný. Řidič osobního vozidla při nehodě bohužel zemřel,“ sdělila redakci iDNES.cz vedoucí oddělení tisku středočeské policie Vlasta Suchánková.
Řidič nákladního vozidla se podrobil dechové zkoušce, která se ukázala jako negativní. Podle policie by měl být bez vážnějších zranění.
Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného zásahového systému. Silnice byla do 14:00 uzavřená. Důvod nehody je zatím předmětem šetření.