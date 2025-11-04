Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C, muž nehodu nepřežil

  11:20aktualizováno  11:40
Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě podlehl, podle policie šlo pravděpodobně o sebevraždu. Dopravní podnik nasadil v dotčeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC.
Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice si vyžádal lidský život. Provoz na lince C byl mezi stanicemi Ládví a Florenc dočasně zastaven, dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři (4. listopadu 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala ve stanici Nádraží Holešovice kolem 10:45. Metro nyní nejezdí v obou směrech mezi Florencí a Ládvím. V úsecích Ládví - Letňany a Florenc - Háje je provoz metra zachován. „Vlaky metra jezdí v pravidelném intervalu mimo jízdní řád,“ uvedl dopravní podnik na svém webu.

Dopravce také v úseku Kobylisy - Sídliště Ďáblice posílil spoje linky 3 a 17. Mezi stanicemi Kobylisy - Nádraží Holešovice - Vltavská mohou cestující využít i souběžné tramvajové spoje pravidelných linek.

V úterý ráno téměř dvě hodiny nejezdilo také metro na lince B v úseku Florenc - Černý Most, důvodem byla porucha trakčního vedení. Dopravce jako náhradu prodloužil některé linky autobusů z Černého Mostu na Lehovec a odtud posílil provoz tramvají do centra.

