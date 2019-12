Ve Střešovicích zatopila voda tři domy, hasiči evakuovali dvacet lidí

Na místo dorazili dorazili také zástupci radnice, zaměstnanci Pražských vodovodů a kanalizací, povolán byl statik, evakuační autobusy a pracovníci Červeného kříže.



Hasiči Praha (Twitter) @HasiciPraha V ulici Starostřešovická došlo k masivnímu úniku vody do sklepních prostor tří domů. Jednotka pražských hasičů byla požádala o asistenci při evakuaci asi 20 osob z postižených objektů. Zástupkyně MČ organizuje ubytování, na místo jede statik.

„V ulici Starostřešovická došlo k masivnímu úniku vody do sklepních prostor tří domů. Jednotka pražských hasičů byla požádala o asistenci při evakuaci asi 20 osob z postižených objektů,“ napsali hasiči na Twitteru. Policisté museli kvůli havárii uzavřít i přilehlé ulice, omezen byl provoz na Střešovické ulici, kudy jezdí také tramvaje směrem do centra a na Petřiny. Podle svědků valící voda protékala skrz domy do ulice Nad hradním vodojemem a z kopce dolů na Střešovickou.



Praha 6 na svém Facebooku uvedla, že důvodem úniku vody je havárie vodovodního řadu, který se podařilo uzavřít. „Vyplaveny nejméně tři domy, ze kterých bylo evakuováno 20 osob do nedalekého penzionu, povolány dva evakuační autobusy, na místo jede statik,“ informovala pozdě večer městská část.