Jednoho člověka na místě vyšetřili záchranáři, ale neměl zranění a nebylo jej třeba přepravit do zdravotnického zařízení, sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Budovy začaly hořet kolem 12. hodiny, na střeše jedné z nich byly fotovoltaické panely, které bylo třeba odpojit.
Hasiči museli rozebrat část střechy kvůli dohašení skrytých ohnisek, po 14. hodině měli oheň pod kontrolou.
„Na místě je dohlídka dobrovolné jednotky do 8:00,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
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U požáru postupně zasahovalo několik desítek hasičů.