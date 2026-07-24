Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe. Škoda asi šest milionů

Autor: ,
  9:13

Fotogalerie3

V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. (24. července 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

V obci Střemy na Mělnicku hořely ve čtvrtek tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany (TÚPO), vyšetřování zřejmě potrvá delší dobu.

Jednoho člověka na místě vyšetřili záchranáři, ale neměl zranění a nebylo jej třeba přepravit do zdravotnického zařízení, sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. (24. července 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Budovy začaly hořet kolem 12. hodiny, na střeše jedné z nich byly fotovoltaické panely, které bylo třeba odpojit.

Hasiči museli rozebrat část střechy kvůli dohašení skrytých ohnisek, po 14. hodině měli oheň pod kontrolou.

„Na místě je dohlídka dobrovolné jednotky do 8:00,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Splašený elektromobil v Mělníku se stal neovladatelným, poničil sedm aut

U požáru postupně zasahovalo několik desítek hasičů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček

Liblice

České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...

OBRAZEM: Václavův kůň už si tyká s kolejemi. Na místě je i poslední výhybka

Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí a proměna jeho okolí (stav...

Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...

Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v...

Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky

Zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze na Vinohradech pohledem z...

Přinášíme snímky zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad z výšky. Ukazují, jak prostor s dominantním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vypadá pohledem z dronu. Náměstí bylo otevřeno před měsícem...

Na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe. Škoda asi šest milionů

V obci Střemy na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně...

V obci Střemy na Mělnicku hořely ve čtvrtek tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany (TÚPO), vyšetřování zřejmě potrvá...

24. července 2026  9:13

Rally Příbram 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Pozdější vítěz Adam Březík (za volantem) na trati 20. ročníku Agrotec rally...

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallyesprintu je Příbram. Jede se v sobotu 25. července 2026, celkem uvidíme osm rychlostních zkoušek. Na startu nechybí ani obhájce prvenství Jan Dohnal,...

24. července 2026  6:59

Díly z letounu SPAD VII byly na opravu zchátralé. Mají obrovskou hodnotu

Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se dochovaly i původní části trupu asi nejvzácnějšího exponátu podsbírky Letecký materiál, francouzského stíhacího letounu SPAD VII C.1 z období první...

24. července 2026

Kbelská míří do další fáze. Auta se poprvé projedou po novém asfaltu

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)

Hukot projíždějících aut a zápach čerstvého asfaltu. Tak vypadá situace na dokončeném úseku Kbelské ulice. Ostře sledovaná rekonstrukce, která začala na začátku července zamířila v noci na čtvrtek do...

23. července 2026  17:44,  aktualizováno  18:05

Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit

Premium
Vojenský analytik a publicista Jiří Vojáček. V pozadí snímek vrtulníku Venom.

Pád vrtulníku Venom bojeschopnost armády neochromí, třebaže Česko tím přišlo o osminu celé flotily tohoto stroje. Vojenský analytik Jiří Vojáček v rozhovoru vysvětluje, že tyto stroje patří k...

23. července 2026  17:45

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy

Trenér Jindřich Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Brány na obou stranách hřiště jsou ještě opřeny o nízkou betonovou bariéru, která na stadionu v Edenu odděluje tribuny od hřiště. Není pochyb, že za tři dny budou bílé tyče ukotveny na svých místech....

23. července 2026  16:27

ŘSD dostalo pokutu za chyby v soutěži na nový pražský most

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Ředitelství silnic a dálnic dostalo pokutu 220 tisíc korun. Vyměřil mu ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za chyby v architektonické soutěži na podobu nového dálničního mostu přes Vltavu u...

23. července 2026  15:31

Dva letouny Aero s odstupem stovky let. Aero Ab-11 se potkalo se Skyfoxem

Briefing při příležitosti 100. výročí návratu letounu Aero Ab-11 z propagačního...

Jedinečná možnost vidět vedle sebe dva letouny vyrobené pod značkou Aero, které od sebe dělí celé století. Světlemodrý dvouplošník Aero Ab-11 byl přesně 100 let od návratu ze svého, na tehdejší dobu...

23. července 2026  15:30

Sparta může přijít o Sörensena. Kodaň mu přeju, ale chci, aby zůstal, řekl Haraslín

Asger Sörensen slaví třetí gól Sparty proti Shamrock Rovers.

Ve fotbalové Spartě už spolu strávili čtyři sezony. Když před rokem dostal slovenský reprezentant Lukáš Haraslín kapitánskou pásku, učinil z dánského obránce Asgera Sörensena svou pravou ruku směrem...

23. července 2026  15:21

Chorý zůstává ve Slavii. Tvrdík potvrdil: Rozhodl majitel Tykač. Douděra odchází

Slávistické šéf Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci.

Příští tři zápasy ještě vynechá, jelikož mu dobíhá trest za červenou kartu. Pak se však Tomáš Chorý znovu objeví v sestavě fotbalové Slavie. Navzdory původním slovům šéfa Jaroslava Tvrdíka, že za ni...

23. července 2026  11:44,  aktualizováno  14:57

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sparta prý dotahuje posilu do útoku. Chce Haalandova bratrance Brunese

Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.

Před rokem se o něj neúspěšně snažila Slavia, teď možná norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec slavného Erlinga Haalanda, zamíří do fotbalové Sparty. Za Raków Čenstochová už podle informací z...

23. července 2026  13:15,  aktualizováno  14:39

Šmarjá, lanovkou za kilo? Ti už se zbláznili. Lidé diskutují o ceně, Ropid vysvětluje

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Jízda na Petřín za stovku. Je to hodně? Lidé debatují o nové ceně jednorázového jízdného po zprovoznění zrekonstruované trati nejznámější pražské lanovky. Vesměs se shodují, že jednorázová cena je v...

23. července 2026  13:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×