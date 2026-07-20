Střelba v Hostivaři má druhou oběť. Zemřel muž podezřelý z útoku

Rybanský řekl, že okolnosti případu policisté stále vyšetřují.
|
Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu
Do Herbenovy ulice policisté vyjeli 15. července dopoledne po oznámení o střelbě. Na místě pak našli mrtvou jedenapadesátiletou ženu a vážně zraněného o čtyři roky staršího muže.
Později policie oznámila, že muž je bývalý příbuzný zemřelé a případ vyšetřují jako vraždu a pokus o sebevraždu.
Muže zdravotníci převezli do traumacentra, byl v kritickém stavu.