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Taxikář se v Poleradech u Prahy pohádal se zákazníky, jednoho z nich postřelil

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  21:35
Krátce po půl deváté večer zasahovali policisté v Poleradech u konfliktu mezi řidičem taxislužby a jeho zákazníky. Incident skončil střelbou, po níž jeden z mužů utrpěl zranění a skončil v péči lékařů. Na místě zasahuje vrtulník. Okolnosti případu nyní vyšetřují kriminalisté, informovala o tom policie na sociální síti X.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Kráce po půl 9 večer jsme vyjížděli na základě oznámení do Polerad, kde došlo k incidentu mezi řidičem taxislužby a dvěma zákazníky, které přepravoval,“ uvedla mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Spor podle policie vyústil v postřelení jednoho ze zákazníků. Zraněný muž skončil v péči lékařů.

„V péči jsme měli těžce zraněného pacienta, kterého transportujeme letecky do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ potvrdila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

„Muž, který měl použít zbraň, zůstal do příjezdu policistů na místě. Střelnou zbraň mu policisté zajistili,“ dodala. Policie nyní provádí potřebná šetření a úkony trestního řízení k prověření okolností celého incidentu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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