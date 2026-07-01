„Policisté z obvodního oddělení v Poděbradech prováděli v nočních hodinách, dne 12. června, dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v silničním provozu, když si za volantem všimli řidiče, o kterém na základě osobní a místní znalosti věděli, že není držitelem řidičského oprávnění a i přesto již několikrát usedl za volant,“ uvedly policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a Martina Jandová v tiskové zprávě.
Muž nereagoval na výzvy k zastavení kvůli silniční kontrole. Místo toho se v Poděbradech dal na zběsilý úprk. Na jeho dopadení se musely spojit hlídky z Milovic na Nymbursku, Nymburka, Městce Králové, policisté prvosledové hlídky v Nymburce a později i policisté z Královéhradeckého kraje, kam řidič ujížděl.
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Pronásledování podezřelého vozidla ukončili až královéhradečtí policisté. „Hlídka policistů z Kopidlna zaujala postavení na komunikaci I/32, kde proti ujíždějícímu vozidlu značky Škoda Superb použila zastavovací pás,“ uvádí mluvčí.
Nebylo všemu konec, jelikož muž dál pokračoval v jízdě směrem na Cholenice, kde ho auto konečně zradilo. Z auta vystoupil s rukama nahoře. Policisté ho bez váhání povalili a nasadili mu pouta.
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„Za volantem skutečně seděl, nymburským policistům dobře známý, čtyřiatřicetiletý muž. Vozidlo, kterým ujížděl, navíc chvíli předtím odcizil v Nymburce,“ potvrzují Schneeweissová a Jandová ve zprávě. Kontrola rejstříků ukázala, že muž měl platný zákaz řízení vozidel až do roku 2030. Řidičské oprávnění navíc nikdy nevlastnil.
Muži byla provedena dechová zkouška i test na návykové látky. Alkohol u něj neprokázaly, pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin už ano. „Řidič se následně odmítl podrobit lékařskému vyšetření,“ informují mluvčí.
Muži nyní hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi kvůli podezření ze spáchání přečinu maření úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody a neoprávněné užívání cizí věci.