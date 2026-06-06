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Loučení s mazlíčky jako výnosný byznys, stoupá zájem o zvířecí hřbitovy

Aleš Kubelka
  11:01
Zvířata už dávno nejsou jen domácí mazlíčci, ale plnohodnotní členové rodiny. Tomu odpovídá i rostoucí zájem o jejich důstojné pohřby, kremace nebo památeční šperky z popela. Ve Středočeském kraji přibývá zvířecích hřbitovů i krematorií a lidé za poslední rozloučení se svými psy, kočkami či koňmi často utrácejí částky, které převyšují i náklady na lidské pohřby.
Už i v Moravskoslezském kraji vzniklo zvířecí krematorium, a to v areálu...

Už i v Moravskoslezském kraji vzniklo zvířecí krematorium, a to v areálu bývalého Dolu Alexander v ostravské části Kunčice. (22. května 2024) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Už i v Moravskoslezském kraji vzniklo zvířecí krematorium, a to v areálu...
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Krematorium pro zvířata Věčná loviště bylo před pár dny zprovozněno v Drnově na...
Už i v Moravskoslezském kraji vzniklo zvířecí krematorium, a to v areálu...
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Prsten s popelem milovaného kocoura, luxusní rakev z topolu nebo třeba stop stav na koně. Pohřebnictví zvířat zažívá boom.

Odvézt mrtvého psa do kafilerie nebo ho zakopat doma na zahradě? Bývávalo! O pohřby zvířat a jejich spálení ve speciálních krematoriích mají lidé stále větší zájem, který se nevyhýbá ani Středočeskému kraji. Majitelé domácích mazlíčků se často neostýchají platit mnohem vyšší sumy než za lidské pohřby.

Barvy, papírové urny a rakev z proutí. Krize pohřebnictví láká lidi ven

„Největší rozmach pohřbů žehem nastal po covidové pandemii. Tehdy začali lidé trávit se svými zvířaty 24 hodin denně a velmi k nim přilnuli. Pes už není zvíře uvázané na řetězu u boudy. Lidem je zkrátka blbé jeho tělo po smrti svěřit kafilerii,“ zamýšlí se Jan Šimon z Asociace zvířecího pohřebnictví.

Pozůstalí dostávají klíčky

Jeden ze dvou oficiálních zvířecích hřbitovů v regionu registrovaných Státní veterinární správou vznikl před 15 lety v bývalém areálu rudných dolů v kutnohorské části Kaňk. V současnosti už je posetý náhrobky, které mnohdy doplňují i fotografie zvířat.

„Máme tu už asi 400 hrobů, ve kterých je pochovaných přes 500 zvířat. Většina z nich jsou psi, kočky, králíci a morčata, ale je tady i had nebo papoušek. Pohřbených je tu také 63 koní. Ty už ale od loňska nepřijímáme, protože jsme naplnili kapacity,“ líčí Tomáš Klail ze spolku Denemark, který kutnohorský hřbitov „fauny“ spravuje.

K poslednímu rozloučení na rozšířeném hřbitově poslouží i šestimetrový kříž

Ten je běžně pro veřejnost uzavřený, dovnitř se dostanou jen vlastníci klíčku od brány, který dostane každý z majitelů hrobového místa.

„Ceny se liší podle velikosti zvířat. Pohřbení a pronájem hrobového místa na pět let například pro psa do 20 kilogramů vyjde dohromady na 2 500 korun. Nabízíme ale i doplňkové služby. Roční péče o hrob včetně pletí, zalévání, úklidu a výsadby květin stojí 3 500 korun, zapálení svíčky 70 korun,“ říká Klail s tím, že většinou lidé pohřbívají mazlíčky v jejich oblíbené dece nebo jim vystelou hrob chvojím.

Druhý ze středočeských zvířecích hřbitovů založil v roce 2016 v Niměřicích na Mladoboleslavsku tehdejší starosta Petr Svárovský. „Získání všech povolení trvalo tři roky; bylo to horší než u lidského hřbitova.

Pohřbíváme do menších hloubek než u lidí, tak se musela stanovit tlecí doba (minimální doba, po kterou je zakázané hrob otevřít, pozn. red). Museli jsme sehnat rozbory půdy, postavit oplocení a instalovat podhrabové desky, aby tam nevnikala zvěř,“ vzpomíná Svárovský.

Pohřeb velkého psa, který zahrnuje i jeho dopravu, uložení v chladicím boxu a přepravní vak, vyjde průměrně na 14 tisíc korun. Připlatit si pak mohou lidé například za luxusní dřevěnou rakev z topolu nebo za otisk tlapky.

Garfielda nosí na krku i v uších

Důstojné rozloučení s mazlíčky nabízí i architektonicky unikátní krematorium pro zvířata Věčná loviště, které zahájilo provoz v roce 2021 v Žižicích-Drnově na Kladensku. Zařízení vzniklo v areálu protivzdušné obrany, který byl vybudován pro ochranu Prahy. Součástí pietního místa je velké zrcadlo, které svými odrazy násobí přírodu a připomíná spíš umělecké dílo.

„Krematorium se skládá ze dvou částí. V jedné je přijímací kancelář, čekárna a obřadní místnost, kde se klienti mohou důstojně rozloučit se zvířaty. Ve druhé jsou technologie s chladicím boxem a spalovací pecí. Popel mohou klienti rozptýlit na loučce u krematoria nebo si ho odvézt v urně,“ vysvětluje majitel Věčného loviště Martin Chlum.

Šperky s popelem jsou stále oblíbenější, říká ředitel krematoria zvířat

Kompletní pochování pětikilového zvířete, v jehož ceně je kromě kremace důstojné rozloučení v obřadní síni, základní urna, uložení v převozním vaku a doprava, vyjde průměrně na 10 tisíc korun.

Řada majitelů je ještě náročnějších. „Hitem se stalo zatavování popelu do skleněných uměleckých předmětů. Žádané jsou také šperky s popelem nebo srstí zvířat. Ať už jsou to prsteny, přívěsky, náušnice, je to obrovský trend a zaměstnáváme na plný úvazek dvě dámy, které celý den nedělají nic jiného,“ dodává Dalibor Novák, majitel firmy vyrábějící památeční sklo.

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