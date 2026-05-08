Investice do škol mimo jiné vycházely i z krajské demografické studie, která však vychází z dat roku 2022, kde už sice došlo k mírnému poklesu nově narozených dětí, ale nic ještě nenaznačovalo, že dojde k tak zásadní změně jako v letech následujících. „Od roku 2023 nastal zásadní propad, který dál pokračoval, také za loňský rok jsme na velmi malých počtech,“ řekl MF DNES krajský radní pro oblast školství Milan Vácha (STAN).
|
Kapacity středních škol v metropoli rostou, Pražané přesto mají obavy
„Ve většině Středočeského kraje bude zřejmě velmi rychle ztrácet smysl budovat nové mateřské, základní a často i střední školy,“ upozorňuje radní. Ze stejného důvodu nyní stopla připravovanou investici do nové základní školy Mladá Boleslav. „Nenahrává nám demografický vývoj, podle předpokladů nastane výrazný pokles narozených dětí,“ vysvětluje náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek (STAN).
Nová škola pro 540 dětí byla plánovaná v lokalitě Dubce i kvůli záměru tamní bytové výstavby, která se však podle Marka v nejbližších letech neuskuteční. Nové obyvatele ve městě neslibuje ani vývoj na trhu práce. „Budeme rádi, když se počet obyvatel Mladé Boleslavi udrží nebo se trochu zvýší. Ani trh práce nejspíš nebude mít tolik míst pro další zaměstnance a tady nebude pro koho stavět,“ vysvětlil Marek.
V Boleslavi investici stopli
Problém je také ve financování takové stavby, jejíž náklady byly odhadovány na 850 milionů korun, z toho velkou část přes 381 milionů měla pokrýt dotace. Jenže město by je muselo prostavět do roku 2029, což není zvládnutelné a jiné dotační tituly aktuálně vypsané nejsou. Pokles počtu dětí je navíc podle Marka tak vysoký, že už od ledna příštího roku město sloučí dvě mateřské školy do jedné.
|
Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé
V Mladé Boleslavi je nyní deset základních škol a šest samostatných mateřských škol. Už dnes mají nenaplněnou kapacitu Čelákovice u Prahy, které dokonce v lednu nabídly 19 obcím v okolí, že zdarma přijmou jejich děti do svých mateřských a základních škol. Mají je obsazené z 80 procent a počet dětí v nich bude podle prognózy města dál klesat. Před deseti lety se ve městě narodilo ročně 200 dětí, od roku 2023 je to ročně jen kolem 50 dětí.
„Začíná boj o každé dítě. Školy se dostávají do vysoce konkurenčního prostředí a vítězit bude kvalita,“ upozornil tamní místostarosta Petr Studnička (ODS). Zaniknout by podle něj mohly některé soukromé školy či dětské skupiny.
Jediný nedostatek podle krajského radního Milana Váchy ještě dlouho bude v kapacitě středních škol v okresech navazujících na Prahu. Metropole totiž i přes pokles porodnosti stále roste prostřednictvím migrace a v plánu je do roku 2050 nárůst počtu Pražanů o dalších 300 tisíc obyvatel. S tím dál poroste tlak na střední školy, přičemž už nyní kapacity pražských středních škol, zejména gymnázii, nestačí.
Gymnázia chystají dál
I proto Středočeský kraj i přes očekávaný pokles dětí pokračuje v přípravě čtyřletého gymnázia v Jesenici v okrese Praha-západ. Aktuálně na novostavbu pro 360 žáků ve třech paralelních třídách s jídelnou, tělocvičnou a venkovním sportovištěm vypisuje architektonickou soutěž. Za tři roky pak má být dokončeno nové gymnázium také pro 360 žáků, které vyroste takzvaně na zelené louce v Černošicích. V tomto případě už má kraj architektonickou podobu hotovou.
|
Počet narozených dětí v ČR se propadl na historické minimum. Loni jich bylo 78 tisíc
Hejtmanství také plánuje přepracovat demografickou studii, kterou má od roku 2024, ale vychází z dat ještě dva roky předtím. „Stejně jako Praha zjišťujeme, že tyto studie nesedí a je třeba je aktualizovat. Zhruba za měsíc statistický úřad poskytne data za loňský rok a podle toho budeme studii aktualizovat pro celý kraj na úrovni obcí s rozšířenou působností,“ říká Milan Vácha. Podle něho studie nepracuje jen s nově narozenými dětmi a počty matek v reprodukčním věku, ale také se změnou jejich chování.