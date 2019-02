Kraj nechal za milion ve svých kancelářích hledat „štěnice“, výsledky tají

Co se našlo, je důvěrné Zda se za vynaložené peníze v budově krajského úřadu nějaké „štěnice“ našly, vedení kraje tají. „Všechny informace o provedení bezpečnostních prohlídek a dalších bezpečnostních činnostech jsou v souladu s vnitřními předpisy úřadu chráněné,“ tak zní stanovisko odboru Bezpečnostní ředitel. „Z tohoto důvodu není možné blíže specifikovat výsledky provedených kontrol kromě konstatování, že Středočeský kraj na základě výsledku prohlídek nepodal trestní oznámení,“ uvádějí úředníci. To překvapuje řadu politiků včetně těch mimo krajský úřad. „Z jakého důvodu je to tajné? Jak probíhaly ty prohlídky? Jaké jsou jejich výsledky? To bude zajímat mnoho lidí,“ ptá se například místostarosta Kolína Michael Kašpar (STAN). Zakázku označil za plýtvání ve velkém. „Prohlídka kanceláří není žádný standard. V Kolíně to neděláme a v desítkách dalších měst též ne,“ dodává.