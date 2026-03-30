Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Autor:
  13:19
Středočeský kraj hledá do svého týmu posily na pozice revizora či revizorky. Zájemce láká na poměrně vysoký plat 75 tisíc korun a nabízí další benefity.
Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní podnik zajišťující dopravu mezi metropolí a okolím si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti kontrolorů transparentnost kontrol. (13. ledna 2026) | foto: IDSK

Inzerát zveřejnila Integrovaná doprava Středočeského kraje. „Hledáme zodpovědného, samostatného a pečlivého člověka se znalostí Středočeského kraje,“ píše se v náborovém letáku.

Úspěšný uchazeč bude mít v náplni práce zajišťování a dohlížení na bezpečnou, plynulou a komfortní přepravu cestujících.

„Bude provádět jejich kontrolu – dodržování tarifu, přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID ve Středočeském kraji. A ukládat přirážky k jízdnému (pokuty), pokud se dotyčný neprokáže platným jízdním dokladem,“ stojí dále v letáku.

A co za to? Inzerát slibuje výplatu až 75 tisíc korun měsíčně. Pracovní poměr zpočátku na dobu určitou, později na neurčitou. Směnný provoz se začátkem a koncem pracovní směny převážně v sídle IDSK v Karlíně. Případné měsíční odměny.

Na středočeských spojích přitom už dříve odstartoval projekt, při němž jsou revizoři vybaveni přenosnými minikamerami. Tento krok má podle organizátora hromadné dopravy zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ uvedl koncem loňského roku ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Podobný projekt pak avizoval i pražský dopravní podnik.

Větší kontrolu cestujících podnik avizoval v autobusech příměstské dopravy poté, co se loni v srpnu začalo nastupovat všemi dveřmi, než jen těmi u řidiče. Kraj nabral nové revizory, ale obavy z masové jízdy načerno, se podle radního pro dopravu Petra Boreckého, nenaplnily.

Jak uvedl v lednu na Facebooku středočeský radní pro dopravu Petr Borecký, kraj následně najal nové revizory, zvýšil se i počet zkontrolovaných cestujících.

Ale obavy, že lidé budou jezdit masově načerno, se nepotvrdily. „Stoupl podíl prodaných dlouhodobých časových kuponů. Tržby z prodeje jízdného u řidičů na sledovaných linkách klesly v prosinci ve sledování s jarními měsíci, ale tržby z prodeje elektronických jízdenek v aplikaci PID Lítačka naopak oproti jaru výrazně narostly,“ uvedl Borecký.

Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Středočeský kraj hledá do svého týmu posily na pozice revizora či revizorky. Zájemce láká na poměrně vysoký plat 75 tisíc korun a nabízí další benefity.

30. března 2026  13:19

