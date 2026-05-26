Starostové pražských městských částí i přilehlých středočeských obcí se připravují na možnou dopravní zátěž spojenou s blížící se rekonstrukcí Kbelské ulice v Praze.
V uplynulých dnech pro ně hejtmanství spolu s vedením Prahy připravilo webinář s podrobnými informacemi. Na něm mimo jiné zaznělo finální datum: hlavní fáze oprav v úseku od sjezdu z Novopacké ulice po nájezd na dálnici D8 odstartuje 2. července a vyžádá si celou řadu dopravních opatření.
Kbelská ulice, která v současnosti supluje chybějící část Pražského okruhu, se nachází v havarijním stavu. Denně po ní projede mezi 37 a 46 tisíci vozidel v jednom směru a patří tak k nejvytíženějším úsekům v Česku. Extrémní zatížení kamionovou dopravou vedlo k hloubkové degradaci podloží a vzniku vyjetých kolejí.
Během webináře bylo zdůrazněno, že oprava je nevyhnutelná ještě v letošním roce, aby bylo zajištěno další bezpečné provozování této klíčové tepny alespoň do plánované dostavby Pražského okruhu.
Problémy až k hranicím
„Dopravní omezení ve Kbelské ulici budou mít zásadní dopad na životy nás všech, a to nejen v Praze a Středočeském kraji, ale budou se rozlévat zřejmě až k hranicím,“ varoval starosty krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).
Kolony lze očekávat zejména na Kolbenově ulici, Průmyslové, Chlumecké a v přilehlých ulicích Prahy 14. Zdržení se však nedá vyloučit ani v Novopacké, potažmo na dálnicích D10 a D8 před Prahou, stejně jako v dalších městských částech a obcích v blízkosti metropole.
Podle zástupců pražského magistrátu jde o bezprecedentně rozsáhlou investici s náklady přes 600 milionů korun, navíc s výrazným dopravním omezením.
V minulých letech byla velkým strašákem rekonstrukce Barrandovského mostu, obavy se tehdy ale nakonec nepotvrdily a kromě menších kolon v okolí žádný velký kolaps nenastal.
„Tam i během prací zůstával provoz ve 3+3 jízdních pruzích, ve Kbelské jdeme na dřeň a snižujeme provoz na 1+1,“ varují ale zástupci odboru dopravy pražského magistrátu.
Město dohodlo se zhotovitelem stavby co největší zkrácení prací. „Jsme si vědomi dopravního významu Kbelské, proto nasazujeme kapacity pro práci v nepřetržitém provozu 24 hodin sedm dnů v týdnu s cílem splnit stanovený časový limit 45 dní pro hlavní etapy. Je to pro nás opravdu výzva,“ říká Petr Tesař, zástupce zhotovitele, tedy sdružení firem EUROVIA CZ, STRABAG SIS a PORR.
Aby se snížilo riziko úplného dopravního kolapsu, promění se celá silnice během prací ve dva virtuální tunely. To znamená, že budou uzavřeny sjezdy a nájezdy po velké části úseku tak, aby se po trase do provozu nepřidávala další auta, řidiči nemuseli zpomalovat a snížilo se tím riziko nehody.
Ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké ulice. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset jet objízdnou trasou přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou ulicí budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.
Odtahovky budou v pohotovosti
„Na Cínovecké bude uzavírka z jihu z Liberecké na Kbelskou a zpětné rampy z Cínovecké a Veselské. Podle modelů by to mohlo fungovat nejlépe, jak to lze odladit,“ vysvětluje ředitel úseku dopravního inženýrství Technické správy komunikací Praha (TSK) Michal Peterka.
Pro zajištění plynulosti budou navíc na obou stranách rekonstruovaného úseku stále připraveny čtyři odtahové vozy pro okamžité odstranění nepojízdných nebo havarovaných vozidel. Kromě toho Praha koordinuje s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) další práce v okolí tak, aby se pokud možno konaly v jiném termínu.
Díky tomu se i celou opravu podařilo naplánovat na méně vytížené prázdninové měsíce.
Zároveň ještě před zahájením prací dojde k úpravě křižovatek v okolí stavby tak, aby byly lépe průjezdné například pro sanitky a hasiče. Někde bude omezeno odbočení vlevo a doplněna světelná signalizace.
Ve středních Čechách si omezení vyžádá změny ve veřejné dopravě. „Týká se to například linky 413 mezi Prahou a Litoměřicemi, která tuto komunikaci využívá. Odkloní se přes ulice Kostelecká a Tupolevova a kvůli tomu se lehce prodlouží jízdní doba.
Prověřujeme i možnost navýšení kapacity vlaků na lince R21, které jezdí z Turnova přes Mladou Boleslav a Neratovice do Prahy,“ uvedl Borecký.
Omezení i pro MHD