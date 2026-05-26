Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Kbelské peklo“ se blíží, vrcholí přípravy na největší dopravní omezení roku

Pavel Svačina
  7:05
Prahu i okolní obce čeká od začátku července výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů v Česku začne 2. července, potrvá v hlavních etapách 45 dní a dopravu zúží pouze na jeden pruh v každém směru. Radnice i dopravní experti varují před kolonami nejen v metropoli, ale i na příjezdových dálnicích a ve Středočeském kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Bervida, MAFRA

Starostové pražských městských částí i přilehlých středočeských obcí se připravují na možnou dopravní zátěž spojenou s blížící se rekonstrukcí Kbelské ulice v Praze.

V uplynulých dnech pro ně hejtmanství spolu s vedením Prahy připravilo webinář s podrobnými informacemi. Na něm mimo jiné zaznělo finální datum: hlavní fáze oprav v úseku od sjezdu z Novopacké ulice po nájezd na dálnici D8 odstartuje 2. července a vyžádá si celou řadu dopravních opatření.

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Kbelská ulice, která v současnosti supluje chybějící část Pražského okruhu, se nachází v havarijním stavu. Denně po ní projede mezi 37 a 46 tisíci vozidel v jednom směru a patří tak k nejvytíženějším úsekům v Česku. Extrémní zatížení kamionovou dopravou vedlo k hloubkové degradaci podloží a vzniku vyjetých kolejí.

Během webináře bylo zdůrazněno, že oprava je nevyhnutelná ještě v letošním roce, aby bylo zajištěno další bezpečné provozování této klíčové tepny alespoň do plánované dostavby Pražského okruhu.

Problémy až k hranicím

„Dopravní omezení ve Kbelské ulici budou mít zásadní dopad na životy nás všech, a to nejen v Praze a Středočeském kraji, ale budou se rozlévat zřejmě až k hranicím,“ varoval starosty krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Kolony lze očekávat zejména na Kolbenově ulici, Průmyslové, Chlumecké a v přilehlých ulicích Prahy 14. Zdržení se však nedá vyloučit ani v Novopacké, potažmo na dálnicích D10 a D8 před Prahou, stejně jako v dalších městských částech a obcích v blízkosti metropole.

Podle zástupců pražského magistrátu jde o bezprecedentně rozsáhlou investici s náklady přes 600 milionů korun, navíc s výrazným dopravním omezením.

V minulých letech byla velkým strašákem rekonstrukce Barrandovského mostu, obavy se tehdy ale nakonec nepotvrdily a kromě menších kolon v okolí žádný velký kolaps nenastal.

„Tam i během prací zůstával provoz ve 3+3 jízdních pruzích, ve Kbelské jdeme na dřeň a snižujeme provoz na 1+1,“ varují ale zástupci odboru dopravy pražského magistrátu.

Investice roku. Hrad za sto milionů opraví slavný Belvedér, jedna věc ale bude chybět

Město dohodlo se zhotovitelem stavby co největší zkrácení prací. „Jsme si vědomi dopravního významu Kbelské, proto nasazujeme kapacity pro práci v nepřetržitém provozu 24 hodin sedm dnů v týdnu s cílem splnit stanovený časový limit 45 dní pro hlavní etapy. Je to pro nás opravdu výzva,“ říká Petr Tesař, zástupce zhotovitele, tedy sdružení firem EUROVIA CZ, STRABAG SIS a PORR.

Aby se snížilo riziko úplného dopravního kolapsu, promění se celá silnice během prací ve dva virtuální tunely. To znamená, že budou uzavřeny sjezdy a nájezdy po velké části úseku tak, aby se po trase do provozu nepřidávala další auta, řidiči nemuseli zpomalovat a snížilo se tím riziko nehody.

Ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké ulice. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset jet objízdnou trasou přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou ulicí budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.

Odtahovky budou v pohotovosti

„Na Cínovecké bude uzavírka z jihu z Liberecké na Kbelskou a zpětné rampy z Cínovecké a Veselské. Podle modelů by to mohlo fungovat nejlépe, jak to lze odladit,“ vysvětluje ředitel úseku dopravního inženýrství Technické správy komunikací Praha (TSK) Michal Peterka.

Pro zajištění plynulosti budou navíc na obou stranách rekonstruovaného úseku stále připraveny čtyři odtahové vozy pro okamžité odstranění nepojízdných nebo havarovaných vozidel. Kromě toho Praha koordinuje s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) další práce v okolí tak, aby se pokud možno konaly v jiném termínu.

Díky tomu se i celou opravu podařilo naplánovat na méně vytížené prázdninové měsíce.

Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž

Zároveň ještě před zahájením prací dojde k úpravě křižovatek v okolí stavby tak, aby byly lépe průjezdné například pro sanitky a hasiče. Někde bude omezeno odbočení vlevo a doplněna světelná signalizace.

Ve středních Čechách si omezení vyžádá změny ve veřejné dopravě. „Týká se to například linky 413 mezi Prahou a Litoměřicemi, která tuto komunikaci využívá. Odkloní se přes ulice Kostelecká a Tupolevova a kvůli tomu se lehce prodlouží jízdní doba.

Prověřujeme i možnost navýšení kapacity vlaků na lince R21, které jezdí z Turnova přes Mladou Boleslav a Neratovice do Prahy,“ uvedl Borecký.

Omezení i pro MHD

  • Omezení se dotknou také pražské hromadné dopravy. Například linka 110 bude rozdělena na dva samostatné úseky Dolní Počernice – Bazén Hloubětín a Letňany – Třeboradice.
  • Přímé spojení nebude kvůli dlouhým kolonám ve Kbelské. Spojení Hloubětín – Letňany bude spolehlivější přes metro (Nádraží Libeň nebo Vysočanská), odkud lze pokračovat autobusy 136 nebo 195. Linka 201 bude rovněž rozdělena: Nádraží Holešovice – Letňany a Letňany – Černý Most.
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

To je ona. Nová lanovka na Petřín se odhalila do plné parády

Nejčtenější

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

Nový most přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

Vizualizace budoucího Suchdolského mostu, který bude součástí severní části...

Centrální komise ministerstva dopravy rozhodla o finální podobě takzvaného Suchdolského mostu, který bude součástí severní části Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí. Zvítězil návrh...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

„Kbelské peklo“ se blíží, vrcholí přípravy na největší dopravní omezení roku

Ilustrační snímek

Prahu i okolní obce čeká od začátku července výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů v Česku začne 2. července, potrvá v...

26. května 2026  7:05

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

25. května 2026  19:55

Obětujme cyklisty. Kolabující pražskou Patočkovu ulici čekají změny v pruzích

Doprava v ulici Patočkova (2023)

V Patočkově ulici v Praze 6 by mohl ve směru do centra vzniknout třetí jízdní pruh, který by měl zlepšit plynulost dopravy a zrychlit MHD. Nový pruh by byl vyhrazen pro autobusy, kvůli úpravám by...

25. května 2026  19:29

Jízda po chodníku či v protisměru, ignorace značek. Strážníci si posvítili na cyklisty

Hlídky městské policie vyrazily kontrolovat cyklisty a koloběžkáře. (květen...

Stovky přestupků cyklistů a koloběžkářů odhalili v minulých dnech pražští strážníci. V rámci celoměstské akce se zaměřili na dodržování dopravních předpisů, a přestože řadu situací řešili hlavně...

25. května 2026  15:13

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Zákaznici vyhnal z prodejny baseballovou pálkou. Nejvýš přestupek, přehodnotil soud

Vstupní dveře obchodu, ve kterém došlo k incidentu mezi zákaznicí a prodejcem

Vietnamský obchodník, který s pálkou v ruce vyhnal z prodejny opovážlivou zákaznici, mohl spáchat maximálně přestupek. V pondělí o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Muže původně potrestal...

25. května 2026  14:27

Klub spjatý s Kaderkovými má vrátit 32,3 milionu z dotací na stavbu haly

Basketbalistky BLK Slavia Praha se povzbuzují.

Národní sportovní agentura žádá od basketbalového spolku BLK Slavia Praha spojeného s Ivem Kaderkou vrátit 32,3 milionu korun z dotací z let 2020 a 2022 na stavbu haly SA Rokytka v Hloubětíně. Na...

4. května 2026  10:52,  aktualizováno  25. 5. 14:03

Praha vyplatí 20 milionů agentuře GoJa za Pyramidu. Chce ji pronajímat výhodněji

GoJa Music Hall na Výstavišti. (22. června 2006)

Praha vyplatí agentuře GoJa 26 milionů korun bez DPH jako kompenzaci za vybudování divadelního sálu v Pyramidě na Výstavišti. Město peníze vyplatí, aby ukončilo podnájemní smlouvu s agenturou a mohlo...

25. května 2026  14:02

Praha dokončí dvě kobky na náplavce podle původního návrhu

Kobka na náplavce na Rašínově nábřeží v Praze. (ilustrační snímek)

Praha upraví dvě kobky na náplavce a vymění mobiliář podle původního architektonického návrhu Petra Jandy. Pražští radní v pondělí změnili své loňské rozhodnutí, podle něhož chtěli vypsat na...

25. května 2026  13:04

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nedostal jsem se. Co teď? Na přihlášky do druhého kola přijímaček zbývá pár hodin

ilustrační snímek

Už jen několik hodin mají zájemci na to, aby se ucházeli studium na středních školách ve 2. kole přijímacích zkoušek. V Praze je ve druhém kole volných přes 3 500 míst na více než devíti desítkách...

25. května 2026  12:21

Spadlá trolej zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně, linky jezdily odklonem

Porucha trakčního vedení zastavila provoz tramvají v oblasti Výtoně. (25....

Porucha trakčního vedení / spadlá trolej, zastavily provoz tramvají v oblasti Výtoně. Pravidelné linky musely jezdit odklonem, dopravní podnik navíc nasadil náhradní autobusovou linku.

25. května 2026  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.