České dráhy budou od roku 2030 nadále vozit cestující na nejvytíženějších tratích ve středních Čechách a Praze. Součástí zakázky je pořízení nových velkokapacitních elektrických vlaků, první mají začít jezdit v průběhu roku 2030.
Smlouvu zástupci kraje, Prahy a dopravce podepsali ve Zkušebním centru VUZ Velim na Kolínsku, kde budou nové jednotky testovány.
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„Je to tendr, který je ve Středočeském kraji první, do té doby se vždycky uzavíraly smlouvy s železničními dopravci takzvaně z ruky,“ řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN).
Cílem soutěže podle ní bylo zajistit cestujícím modernější a pohodlnější dopravu. Vlaky Pražské integrované dopravy (PID) podle hejtmanky loni na území Středočeského kraje přepravovaly denně 202 tisíc lidí, v dopravní špičce jde přibližně o 25 tisíc cestujících za hodinu.
Smlouva počítá s nasazením desítek nových elektrických souprav, jejichž počet by mohl výhledově vzrůst až na 133. Nové vlaky postupně nahradí část dosluhujících jednotek CityElefant. Každá souprava nabídne nejméně 380 míst k sezení.
Cestující budou mít k dispozici například bezdrátové dobíjení mobilních telefonů, informace o aktuální obsazenosti jednotlivých vozů nebo lepší příjem mobilního signálu. Počítá se také s úpravou počtu míst pro jízdní kola podle sezony.
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Nové soupravy mají jezdit zejména na tratích z Prahy do Berouna, Kolína a Kladna, počítá se s nimi také na připravovaném spojení na Letiště Václava Havla. Výhledově by mohly zamířit i přes Lysou nad Labem do Mladé Boleslavi.
Třicetiletá délka smlouvy vyplynula podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého (STAN) z konzultací s evropskými výrobci vlaků. Dlouhodobý kontrakt má umožnit rozložit vysoké investice do vozidel a jejich zázemí a zajistit financování zakázky. „Ten hlavní důvod byl ten, abychom tendr co nejvíc otevřeli jak dopravcům, tak výrobcům v celé Evropské unii,“ řekl Borecký.
O zakázku se kromě Českých drah ucházel RegioJet s nabídkou 183,65 miliardy korun. Do soutěže se zapojila také Arriva, konečnou nabídku ale nepodala. Přípravy tendru začaly v roce 2022, výběrové řízení kraj zahájil v únoru 2025. Konečné nabídky dopravci podali letos v červnu. Uzavření smlouvy schválili začátkem září středočeští zastupitelé a vedení Prahy. Kraj a hlavní město se budou na financování podílet rovným dílem.
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Výběr výrobce nových vlaků, kterým se stala Škoda Group, napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže švýcarská společnost Stadler. Podle Boreckého se spor mezi výrobcem a Českými drahami kraje přímo netýká. Dopravce podle něj odpovídá za zajištění nových vlaků ve smluveném termínu v roce 2030.