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Zatopené sklepy a popadané stromy. Středočeští hasiči řešili desítky událostí

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  12:08
Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...

Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové frontě. (1. července 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...
Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...
Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...
Středočeští hasiči se potýkají s nárůstem výjezdů kvůli postupující bouřkové...
6 fotografií
Hasiči ve Středočeském kraji zaznamenali od rána nárůst potíží kvůli počasí po celém kraji. Výjezdy podnikali hasiči na Rakovnicku, Kladensku, Mělnicku a na Praze-západ, ale v menším množství také na Praze-východ, Berounsku i Kolínsku. Jedná se především o události způsobené postupující bouřkovou frontou.

„Aktuální stav otevřených událostí je stále vyšší,“ informovali dopoledne krajští hasiči na síti X. Zatímco ráno to byly dvě desítky zásahů, mezi devátou a desátou hodinou to bylo dalších 32 událostí.

Od druhé hodiny v noci zaznamenali nárůst událostí způsobených počasím. Šlo o jednotky výjezdů, které však začaly postupně narůstat.

Čerpání vody, odklízení stromů

Teprve po osmé hodině ráno se do výjezdů začala promítat postupující bouřka. Události se začaly množit na Rakovnicku, kde jich hasiči do hodiny evidovali dvanáct, a také na Kladensku, kde hasiči zasahovali šestkrát. Do devíti hodin zaznamenali 24 událostí.

„Technických pomocí bylo sedmnáct z čehož sedmkrát šlo o čerpání vody a devětkrát o popadané stromy. Ve Slaném spadlý strom způsobil dopravní nehodu. Ta se obešla bez zranění,“ napsali hasiči. Na Rakovnicku zasahovali výhradně u popadaných stromů.

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Poté se nové události přesunuly společně s bouřkovou frontou do Prahy-západ a na Mělnicko. Mezi 9. a 10. hodinou zaznamenali hasiči v těchto okresech 32 výjezdů.

Devětkrát a nejčastěji zasahovali na Mělnicku, osmkrát na Kladensku a v Praze-západ, třikrát na Rakovnicku, dvakrát na Praze-východ a jednou na Berounsku a Kolínsku. Řešili především čerpání vody, spadlé stromy a nebo odstraňování nebezpečných stavů.

Mezi desátou a jedenáctou hodinou přijali hasiči 34 nových událostí, z nichž nejvíce zaznamenali na Nymbursku. Opět šlo o především o čerpání vody, popadané stromy a odstranění nebezpečných stavů.

„Některé menší toky se naplnily a částečně způsobují problémy s rychle napršenou vodou. Například na Praze-západ, kde došlo k zaplavení několika málo objektů, nicméně na místě čerpáme a voda odtéká. Navíc v místech, kudy bouřková fronta již prošla se situace rychle zlepšuje,“ informovali na síti X.

Zasahovali také na Mělnicku a Mladoboleslavsku i na Kolínsku a Benešovsku. Dva výjezdy na Kutnohorsku s počasím nesouvisely.

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