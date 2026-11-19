Informoval Středočeský kraj.
„Místo klasických zdvojených souprav pojede v některých případech jen jedna jednotka, což se projeví hlavně ve špičkách. Týkat se to bude především linek S1, S7 a R43 mezi Prahou a Kolínem a také linek S22 Praha - Milovice a S9 Praha - Benešov,“ uvedl kraj na sociálních sítích.
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U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky, záchranáři ošetřili i těžce zraněné
Bližší informace jsou k dispozici v aplikacích Můj vlak, PID Lítačka či na webu Českých drah.
Zpráva přišla jen dva dny poté, co se dvě soupravy srazily u pražského hlavního nádraží. Předběžný odhad škody na vozech CityElefant a RegioFox je 16 milionů korun. Při nehodě se zranilo 46 lidí včetně obou strojvůdců.
Středočeský kraj na nižší kapacitu vlaků ve vytížených spojích upozorňoval v minulých týdnech už několikrát. O situaci jednal v říjnu středočeský náměstek pro dopravu Petr Borecký přímo s vedením státního dopravce.