Chlapec riskoval, když vběhl pod auto s majáky. Za pár sekund to udělal znovu

Autor:
  16:30
Jen pár okamžiků dělilo od katastrofy malého chlapce na křižovatce v Mladé Boleslavi. Hned dvakrát vběhl bez varování pod kola vozů policistů, kteří mířili k zásahu. Řidiči měli co dělat, aby střetu zabránili.
ilustrační snímek | foto: Youtube Jiří Svoboda

K incidentu došlo odpoledne 15. dubna v Mladé Boleslavi. Celou událost zachytila palubní kamera auta, které čekalo před přechodem.

„Naši policisté vyjížděli na oznámenou událost o fyzickém napadení,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí krajské policie Barbora Schneeweissová.

Vozy policie projížděly se zapnutými majáky přes křižovatku mezi ulicemi Havlíčkova a U Stadionu. Vtom jim do cesty náhle skočil malý chlapec. Policista za volantem musel rychle zareagovat a prudce přibrzdit, aby dítě nesrazil. Na videu je vidět, jak chlapec rychle uskočí a vrátí se zpět na chodník.

Jenže tím incident neskončil. V momentě, kdy se z druhé strany křižovatky blíží další auto s majáky, se na přechod vydává dospělý člověk.
A totéž dítě stejný zkrat provede znovu. Policejní řidič, stejně jako jeho další přijíždějící kolega z opačné strany, jsou už ale připraveni a včas stihnou zastavit.

Naštěstí se událost obešla bez úhony. „Při události nebyl nikdo zraněn,“ potvrdila mluvčí.

Záznam z videa autor zveřejnil na YouTube s tím, že v minulosti byl při řízení už svědkem podobných incidentů. „Chlapče, doufám, že se poznáš a dojdeš s díky,“ napsal k příspěvku.

