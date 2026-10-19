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Srdce, které spojí a dá se do pohybu. Kraj mění grafickou identitu, stávající užíval dvacet let

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  17:00
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...

Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...
11 fotografií
Středočeský kraj začne používat nové logo a novou vizuální identitu. Představila ji hejtmanka Petra Pecková. Novou vizuální podobu připravila dvojice designérek z českého studia CzechDesign. Instituce využívala původní grafiku dvacet let, její nejednota mohla zvláště v digitálním prostředí působit chaoticky.

Nový systém si proto klade za cíl nadčasovou hravost spojenou s úřední efektivitou.

Do vyhlášené soutěže, jejíž první workshop kraj uskutečnil už v loňském listopadu, se přihlásilo 35 firem, z toho pět se posunulo do finálního výběru. První příčku si připsala agentura CzechDesign, která stojí například za grafikou dalších krajů (Ústeckého, Jihočeského) či jednotlivých měst (Cheb, Chrudim, Kadaň) a institucí (Galerie hlavního města Prahy, Městská divadla pražská).

Logo Středočeského kraje: nahoře nové logo, pod ním staré používané 20 let

„Hledali jsme jednotný prvek, který kraj spojuje,“ vysvětlovala hejtmanka Petra Pecková (STAN). Přiznala, že najít jedno pojítko mezi 1 140 obcemi nebylo vůbec jednoduché, žadatelé nového designu se nicméně shodli, že jím jsou lidé. „Skvělí občané, kteří chtěj kraj, co jde kupředu.“

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Byla to právě nejednota, která za celkovou změnou vizuální identity stála. Od svého zavedení v roce 2005 dovoloval dosavadní design takové tvůrčí volnosti, že různé úrovně komunikace působily příliš nesourodě až chaoticky. Jednoduchý plakát mohl graficky působit úplně jinak, než jaký byl příspěvek na sociálních sítích nebo jak vypadá oficiální aplikace SČK Středočech.

Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen 2026).
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen 2026).
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen 2026).
Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen 2026).
11 fotografií

Autorská dvojice zkušených designérek Adély Vorbové a Kláry Hegerové, si záměrně pohrála se symbolem srdce a trojúhelníkového znaku pro „přehrát“.

„Srdcem, které se dává do pohybu“ se snažili zdůraznit spojení mladé generace se starší a poukázat na výjimečné zastoupení mladých v populaci Středočeského kraje.

Autorky vycházely z barev velkého znaku SČK, daly jim ale svěží, výraznější odstíny. Pro základní tvar zvolily čtverec, který symbolizuje stabilitu, střed nebo harmonii. Současně poskytne pracovníkům jednoduché vzorce, s nimiž budou moct následně funkčně pracovat.

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Kromě oficiálního loga a dalších úředních nutností se designérky zaměřily i na merch, zatím zejména ponožky, plátěné tašky či hrníčky. Vorbová s Hegerovou využily zajímavých názvů obcí a měst do odlehčených frází, třeba „Středočeský kraj je světový: Benátky, Košice, Krakov, Srbsko, Žilina“. Vytvořily i vlastní hlášky typu „A přece se Točník!“, „Od nevidim po Vidim“ anebo „Nikomu ani Nepomuk“.

Novou vizuální identitu SČK spustí 1. ledna příštího roku, a to nejprve na digitálních platformách, kde jsou změny nejjednodušeji proveditelné.

Veškerou starší grafiku se bude snažit pokrýt do horizontu tří let.

Líbí se vám nová vizuální identita a logo (srdce) Středočeského kraje?

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