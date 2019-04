Předražení externisté Středočeského kraje zůstávají v utajení

Ani v době, kdy je hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) po porodu doma a stará se o novorozenou dceru, nevládne na středočeském hejtmanství příměří mezi opozicí a koalicí tvořenou ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Další spory naopak rozvířila nechuť vedení krajského úřadu zveřejnit, s kým hejtmanství uzavíralo externí smlouvy na různé činnosti a jaké byly výstupy práce těchto externích pracovníků.

Poprvé přitom na problematické zaměstnávání externistů upozornila MF DNES ve středočeském vydání již loni 25. září.

Podezření vzbuzují zejména více než tři desítky smluv z odboru hejtmanky z roku 2017, kdy si kraj najal různé externisty na činnosti, které přitom obvykle vykonávají běžní úředníci.

„V případě těchto smluv bylo zaplaceno za rok 2017 celkem 5 808 025 korun, 4 976 050 korun v roce 2018 a za první dva měsíce roku 2019 bylo vyplaceno 280 000 korun,“ uvedl zástupce ředitele krajského úřadu Aleš Jakub.

Rozpaky budí rovněž výkazy práce těchto externistů, jež jsou neurčité, nelze z nich dostatečně zjistit, jaká práce byla odvedena a proč to stálo tolik peněz. Jména zaměstnanců jsou ve výkazech začerněná.

Jen se souhlasem zaměstnance

„Je z toho zřejmé, že si tím mohl někdo dobře vydělat, ale těžko se dnes prokáže, co ti lidé před dvěma roky vlastně dělali. Šlo o činnosti, které by si měl kraj dělat vlastními silami. Ukazuje to na celkové smýšlení vedení kraje, je to podobné jako v případě superbu paní hejtmanky, který využíval její manžel na soukromé cesty,“ řekl MF DNES opoziční zastupitel Martin Macháček (STAN).

Kraj se ale brání, že tyto smlouvy a dohody se zaměstnanci, které byly uzavřené podle zákoníku práce, nepodléhají ze své podstaty povinnosti zveřejnění podle zákona o registru smluv, neboť se jedná o vztahy pracovněprávní.

„K jejich případnému zveřejnění je bezpodmínečně nutný předchozí souhlas každého takového zaměstnance,“ tvrdí Jakub.

Opoziční Starostové a nezávislí spolu s TOP 09 a ODS vyzývají vedení kraje, aby odtajnilo, komu a za co v rámci těchto smluv platilo. „Vedení Středočeského kraje skrývá smlouvy s externisty za pět milionů korun ročně. Vyzýváme je, aby šlo s kartami na stůl a chovalo se transparentně,“ vyzval vedení kraje místopředseda ODS Martin Kupka. „Skrývat, na co plynuly veřejné prostředky a co díky nim vzniklo, je naprosto nepřijatelné,“ dodal.

Podle předsedy středočeské TOP 09 Jana Jakoba jen tak může dojít k potvrzení, že provedené práce vykonávali skuteční odborníci.

„Dojde tím k vyvrácení jakýchkoli spekulací o tom, že by snad mohlo jít o formu jakési odměny blízkých osob, či dokonce o politické trafiky,“ uvedl Jakob.

Proslov na ples = sedm hodin práce

MF DNES získala přehled 35 externích smluv, v rámci nichž si kraj najímal pracovníky na různé, především administrativní činnosti. K dispozici jsou i jejich pracovní výkazy.

Z nich však nelze vyčíst rozsah odevzdané práce, pouze číslo zaměstnance, druh činnosti a záznam o údajné pracovní době.

U řady externistů je přitom práce popsána pouze jako administrativní činnost. Ve výkazech je v příslušné kolonce často uveden také monitoring tisku nebo monitoring činnosti ostatních krajů. Frekventovaná je i příprava článků pro různá média, ale například i sepsání proslovu na ples Středočeského kraje, jenž se tehdy konal v Benešově. Někdo na něm pracoval sedm hodin.

V posledních dnech se pak zejména opozice vysmívá náplni pracovníka označeného číslem 5678, který se mimo jiné zabýval analýzou hudebních festivalů ve Středočeském kraji. Po dobu devíti měsíců tento člověk pobíral od kraje 45 tisíc korun měsíčně.

„Léto je za rohem, jistě všichni rádi zjistíme, kam na hudební festival a jaké byly všechny ty ‚zpětné vazby‘, za které kraj platil,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Bylo hodně práce, tvrdí úřad

Hejtmanství kritiku odmítá. Úřad prý posily z oblasti public relations (PR) musel najmout.

„Stalo se tak proto, že po krajských volbách a sestavení nové koalice odešlo společně s bývalým hejtmanem v průběhu následujících měsíců z odboru kanceláře hejtmana a tiskového oddělení několik klíčových zaměstnanců, kteří se zabývali projekty v oblasti PR a komunikace,“ uvedla Helena Frintová z tiskového oddělení Středočeského kraje.

Navíc kraj prý rozjížděl nové projekty, například chystal oslavy 100. výročí republiky, nový internetový magazín a kladl důraz na využití sociálních sítí.

„Vzhledem k nárůstu činnosti a požadavkům na PR během roku 2017 bylo proto čtyřikrát vypsáno výběrové řízení na posílení tohoto oddělení. V roce 2018 již jen dobíhala práce externistů u dokončovaných jednorázových projektů,“ uvedla Frintová.

Odmítla také, že by hejtmanství honorovalo 45 tisíci měsíčně externistu za analýzu hudebních festivalů.

„Pracovní náplň měla mnohem širší rozměr. Mimo jiné se týkala i projektu oslav 100 let České republiky a možného začlenění kulturně společenských akcí do tohoto projektu,“ dodala Frintová.