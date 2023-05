Anonym bombarduje vedení kraje urážkami, letáky vyvěsil i na úřadě

Byla by to obyčejná klukovina jako ze základní školy, kde si mezi sebou Pažout s Horáčkem vyřizují účty rozvěšováním pomlouvačných vzkazů na nástěnkách na školní chodbě, kdyby se to však nedělo za zdmi největšího českého hejtmanství.

Anonymní pisatel nebo pisatelé míří na ředitele krajského úřadu Jana Loušku, ale také na vedení kraje včetně hejtmanky Petry Peckové.

„Zabraňte zkolabování celého krajského úřadu, které páchá ředitel Jan Louška na pokyny hejtmanky Peckové a hnutí STAN,“ zní například část obsahu SMS zprávy, kterou vedoucí úředníci, zastupitelé či radní navíc obdrželi bez diakritiky a s pravopisnými chybami.

Ředitel: Jsou to nesmysly

Anonymní pisatel kritizuje zejména údajnou manipulaci s financemi na odměny či s výběrovými řízeními.

„Nerozumím tomu, kdo to píše a za jakým účelem,“ říká ředitel krajského úřadu Jan Louška a doplňuje: „Jsou to naprosté nesmysly, nyní v úřadu skončil audit ministerstva financí, který potvrdil, že speciálně problematiku odměňování máme perfektně nastavenou.“

Kromě toho se anonym naváží i do osobního života ředitele Loušky, což pochopitelně vyvolává emoce, zda něco takového už není za hranou přijatelnosti. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) proto podle informací MF DNES musela uklidňovat zaměstnance rozesláním obsáhlého večerního e-mailu. „Je to humus největšího kalibru,“ uvádí.

Podle hejtmanky jde zřejmě o reakci na oznámené změny některých složek krajského úřadu, které nefungovaly úplně dobře. „Ten, kterému vyhovuje stávající situace, která nefunguje, se evidentně ozval tímto způsobem. Je to ale přesně naopak, to, co nefungovalo, právě měníme k lepšímu,“ vysvětluje Pecková.

Přijdou změny v úřadu

Jako negativní příklad, který je třeba změnit, uvedla hejtmanka problémy v délce výběrového řízení na dodavatele zakázek. Střední Čechy jsou v délce řízení na posledním místě mezi kraji. Tím se zdržuje provádění investic i případné čerpání dotací.

„Pokud se dostatečně rychle nesoutěží, tak nás to limituje v rozvoji kraje. Proto chystáme změny, které jsou v kompetenci ředitele úřadu a které budou na základě organizační změny provedeny. Některému jedinci se to pravděpodobně nelíbí,“ míní hejtmanka.

Anonym stihl vyvolat i hádku mezi středočeskými zastupiteli. Opoziční zastupitel Martin Herman z hnutí ANO obsah SMS zprávy vyvěsil na svém Facebooku. Ihned za to schytal kritiku náměstka hejtmanky Petra Boreckého z hnutí STAN.

Jedna věc je vést politický souboj, druhá je chovat se jako dezolát. Petr Borecký náměstek hejtmanky

„Pane Hermane, jedna věc je vést politický boj s použitím věcných argumentů, druhá věc je chovat se jako naprosté p**** a dezolát,“ napsal Borecký.

Herman ale tvrdí, že zprávu zveřejnil proto, že podle něho nejméně dvě popisované informace mají reálný základ, a vedení kraje by je mělo vyvrátit, anebo pokud nejsou pravdivé, tak autora žalovat.

„Jako zastupitel občany prostě informuji,“ míní Herman. „S tím, že o mně plátek vašeho stranického kolegy psal, že jsem močůvka vytékající do Labe nebo upocený Jánošík, jsem se také musel nějak popasovat, i moje rodina. Holt veřejně činné osoby to nemají vždycky jednoduché…“ dodává zastupitel.