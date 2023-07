Zákaz rozdělávání ohňů, vyhlásili středočeští hasiči s účinností od pátku

V souladu s nařízením kraje je celoplošně zakázáno používání zábavní pyrotechniky, vypouštění takzvaných lampionů štěstí nebo používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení. Řidiči také nesmějí vjíždět motorovými vozidly na polní a lesní cesty, pokud nejde o vlastníky a uživatele pozemků při jejich obhospodařování.

V lesích a jejich okolí do 50 metrů a poblíž stohů slámy nebo sena do vzdálenosti 100 metrů je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit. Totéž platí pro souvislé porosty nebo zemědělsky obdělávané plochy, které by se mohly vznítit, a jejich okolí do 100 metrů.

Nadcházející víkend bude v Česku bez srážek a s tropickými teplotami. Stoupat budou postupně až k nedělním maximům kolem 33 stupňů Celsia. Ještě tepleji, ale už s bouřkami, bude podle předpovědi v pondělí.