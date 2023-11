Do voleb zbývá rok. Středočeský kraj upaluje do cíle poháněn řadou plánů

Středočeský kraj letos podal spolu s dalšími pěti kraji podnět k novele zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). Chce od státu více peněz. „Nynější přerozdělování peněz neodpovídá skutečnosti a je pro náš kraj diskriminační,“ uvedla k tomu hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Iniciativa krajů je podle aktuálních informací v souladu se zákony a směrnicemi EU, a nic tedy nebrání jejímu projednání Poslaneckou sněmovnou. „Pokud by se nám změnu nepodařilo prosadit nebo by s ní poslanci otáleli, podáme ústavní stížnost,“ řekla hejtmanka. A co kraji nejvíce vadí? Stávající státní systém přerozdělování výnosů daní je platný od roku 2000 a vychází z tehdejšího stavu. Ve středních Čechách ovšem od té doby přibylo téměř 300 tisíc obyvatel, což se v rozdělení peněz nijak neprojevuje.

Stop hazardu

Na svém pravidelném zasedání středočeští zastupitelé příští týden projednají záměr hejtmanství poskytovat krajské dotace jen těm městům a obcím, které na svém území zakázaly hazard. Ty, které z něj mají příjmy, by podle hejtmanky neměly mít na finance nárok. Jde například o dotační tituly na rozvoj infrastruktury, tedy třeba opravy místních komunikací a výstavbu vodovodů, nebo na dotace pro kulturní akce.

„Prostředky, které ‚ušetříme‘, můžeme poskytnout těm obcím, které peníze z hazardu nemají. Nebo je směřovat na preventivní programy patologických závislostí či do sociálně znevýhodněných lokalit,“ sdělila Pecková.

Příští rok zvýšíme podporu kraje hasičům a policistům na 82 milionů korun. Petra Pecková (STAN) hejtmanka

V kraji je 1 144 měst a obcí. Hazard je povolen ve 42 z nich. Hejtmanství chce postupně docílit úplného zákazu heren. „Neobáváme se, že pokud krajští zastupitelé nové podmínky poskytování dotací schválí, budeme čelit ze strany měst a obcí žalobám, i když velké emoce to určitě vyvolá,“ uvedla Pecková.

Připomenula v této souvislosti referendum v Tuchoměřicích na Praze-západ, kde v září téměř 85 procent hlasujících odmítlo vznik dvou kasin. A také Kladno, kde iniciativa proti hazardu docílila soudního rozhodnutí o opětovném vyhlášení referenda o zákazu heren. Vedení Kladna přitom dává přednost regulaci před zákazem. Nyní je tu na vymezených adresách povoleno 12 heren, v minulosti jich bylo asi 130. Příjmy Kladna z hazardu ročně činí přibližně 100 milionů korun.

Obchvaty, ale jen pro některé

Do stavby nových a údržby stávajících komunikací kraj v posledních třech letech investoval téměř 15 miliard korun a pětimiliardovou částku chce krajský radní pro oblast dopravy Karel Bendl (ODS) udržet i v rozpočtu kraje na příští rok.

„Hotovo je třeba u Brandýsa nad Labem nebo u Záp. V příštím roce plánujeme stavbu obchvatů Hořovic a Čelákovic. Kvůli nedostatku peněz ale u dalších projektů pokračujeme jen s přípravou, realizace se dočkají později,“ sdělil Bendl. To není dobrá zpráva například pro Rakovník, kde o dokončení zčásti už zprovozněného obchvatu, který by odvedl těžkou nákladní dopravu z centra, usilují už řadu let.

Středočeský kraj chce ve větší míře také využívat moderních technologií a v horizontu příštích tří let instalovat na krajských komunikacích desítky meteostanic poskytujících informace o aktuálních povětrnostních podmínkách. Jde o akci za téměř 90 milionů korun. A také rychlováhy na měření hmotnosti kamionů.

V oblasti středního školství bude hejtmanství pokračovat v optimalizaci, tedy slučování škol. Na dotaz MF DNES, kterých zařízení se to týká, ale radní Milan Vácha (STAN) nedal konkrétní odpověď.