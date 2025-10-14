Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu

Marek Kočovský
  7:00
V situaci, kdy ministr dopravy připustil, že v rozpočtu chybí peníze na příští rok, dálnice ve Středočeském kraji intenzivně rostou. Silničáři hlásí pokrok při přípravě D3.
Slavnostní zprovoznění nového úseku dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku (24....

Slavnostní zprovoznění nového úseku dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku (24. června 2024) | foto: Správa železnic

Opravy úseků D0 a D10 potrvají podle ŘSD od srpna do listopadu. (25. července...
Opravy úseků D0 a D10 potrvají podle ŘSD od srpna do listopadu. (25. července...
Opravy úseků D0 a D10 potrvají podle ŘSD od srpna do listopadu. (25. července...
Slavnostní zprovoznění nového úseku dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku (24....
13 fotografií

Co mají v kraji společného některé části dálnic D0, D7 a D10? Pracuje se na nich s mimořádným nasazením, a dokonce nonstop. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tak snaží přispět k plynulejšímu provozu v opravovaných úsecích, kde musí řidiči projíždět zúženými koridory. Dobu oprav či výstavby se tak navíc snaží co možná nejvíc urychlit, případně daný úsek otevřít ještě před termínem.

Znát je to třeba na D0 neboli Pražském okruhu, pro Středočechy směřující do cíle přes metropoli zásadní dopravní tepně. Intenzita provozu tam dosahuje až na 60 tisíc projíždějících aut denně.

Dělníci zbourali starou letištní lávku, dálnice D7 je u Prahy opět průjezdná

Z toho je třetina kamionů. „Pracujeme i přes noc, kdy počet projíždějících aut klesá až o 60 procent. Na místě tak můžeme nasadit například několik fréz současně, protože masivní odvoz materiálu nepůsobí problémy v dopravě,“ vysvětlil výhody nočních směn oblastní manažer Petr Dohnálek ze společnosti Skanska, která úsek opravuje.

Opravy skončí v půlce listopadu

Vyjeté koleje, trhliny a deformace. To jsou závady na tahu D10, které vyžadují položit v podstatě nový povrch. Stejně jako na D0 se i tam silničáři rozhodli pro nepřetržitou činnost. Jen kousek za Prahou je nutné na autostrádě, po které řidiči dojedou do Mladé Boleslavi a dál na Liberecko, vyspravit úsek o délce 3,5 kilometru. Zdánlivě krátké omezení ale za normálních okolností může dálnici značně přibrzdit.

Díky nočním pracím lze úsekem projet plynuleji a vše by se mělo podařit dokončit nejpozději do poloviny listopadu. „Jsme rádi, že původní obavy řidičů z velkých dopravních problémů v Praze a okolí způsobených opravami se dosud nenaplnily,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Začne stavba poslední části dálnice D7, kraj posvětil nejnáročnější úsek

V tempu pak pokračuje dostavba dálnice D7 mezi Panenským Týncem a Knovízem. Patrné je to z množství pracovní síly, která se na zhruba 17 kilometrů dlouhém úseku denně pohybuje. „Na stavbě se podílí až dvě stovky dělníků. Stavba je rozdělená na tři úseky a na každém z nich je vidět znatelný posun.

To je dáno rovněž tím, že práce jedou sedm dní v týdnu bez přerušení. Na místě máme velké množství těžké techniky, včetně jeřábů, s nimiž stavíme mosty,“ vylíčil nasazení na D7 za ŘSD mluvčí pro centrální region Jiří Veselý. Část by měla být hotová napřesrok, zbytek v roce 2027.

Kde nyní vylepšují dálnice

  • D0: Silničáři rekonstruují zhruba půlkilometrový úsek navazující na vyústění dálnice D10. Hotovo má být do poloviny listopadu.
  • D7: Do prací na dostavbě části dálnice na severozápadní výspě kraje nasazují silničáři až 200 lidí a množství techniky. Část bude hotová příští rok, celý úsek v roce 2027.
  • D10: Rekonstrukce 3,5 kilometru dlouhého úseku poblíž Prahy má být dokončena stejně jako navazující část D0 do poloviny listopadu.

Pokračuje příprava nové D3

Kromě uvedených staveb a rekonstrukcí je třeba připomenout, že v kraji po loňském zprovoznění nových úseků D4 přibylo na konci letošního září ještě více než 14 kilometrů D6 na Rakovnicku.

Zároveň ale panují obavy o další vývoj, když z resortu dopravy zaznělo, že na nadcházející rok chybějí na dálnice a též železnice desítky miliard korun. „Všechny zahájené stavby dál běží, na letošní rok peníze jsou. Jak to bude dál, je záležitostí nové vlády,“ konstatoval po jednání vládního kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). K tomu připomněl posun ohledně patrně nejdůležitější krajské dálniční stavby dalšího desetiletí.

Silničářům se totiž daří příprava dostavby středočeských úseků dálnice D3. V tomto případě se není třeba obávat, zda bude ve státní kase dostatek peněz. Martinu Kupkovi se jen nedávno podařilo zařadit středočeskou část D3 k projektům, které stát vybuduje ve spolupráci se soukromým sektorem. Stejně jako v případě D4 půjde i na dálniční trojce o takzvaný PPP projekt.

Na opravě D10 pracují silničáři i v noci, aby snížili dopad na plynulost dopravy

Už na konci letních prázdnin tak ŘSD zahájilo ražbu průzkumné štoly pro budoucí tunel Kamenná Vrata nedaleko Jílového. Nyní ŘSD připravuje výkupy pozemků v trase D3 všude, kde už je to možné.

A nejnovější zprávou je pak zisk stanoviska o vlivu na životní prostředí (EIA) pro budoucí odpočívku Dunávice. Silničáři ji plánují na úseku nové dálnice mezi Hoštěradicemi a Václavicemi. Řidičům nabídne celkem 348 parkovacích míst, z toho bude 160 pro nákladní automobily, 16 využijí autobusy a 34 míst bude pro karavany.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Tragická smrt dítěte? V kolínském bytě našli mrtvého a těžce zraněnou ženu

Kriminalisté vyšetřují velmi závažný incident v Kolíně, kde se v tamním bytě zřejmě odehrála rodinná tragédie. Policisté zde nalezli mrtvého člověka, podle informací iDNES.cz šlo o nezletilé dítě, a...

Policie hledala nebezpečného muže, který utekl z Bohnic. Našli ho u nádraží

Pražští policisté pátrali po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. V sobotu po 13. hodině policisté oznámili, že...

Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až deset tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila...

Účastnil se okupace v roce 1968. Cenný transportér objevili v Moldavsku

Jde o první stroj okupačních sil srpna 1968, který se na naše území vrátil. Obrněný transportér BTR-152K objevili pracovníci VHÚ zcela náhodou ve spřáteleném muzeu v moldavském Kišiněvě. Nyní je...

Silničáři honí čas i v noci, práce na dálnicích chtějí stihnout v termínu

V situaci, kdy ministr dopravy připustil, že v rozpočtu chybí peníze na příští rok, dálnice ve Středočeském kraji intenzivně rostou. Silničáři hlásí pokrok při přípravě D3.

14. října 2025

Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

Mezi konečnou stanicí Zličín a Smíchovským nádražím na trase B nejezdilo časně ráno asi půl hodiny metro. V tunelu metra se pohybovali sprejeři. Policie nechala provoz zastavit z bezpečnostních...

14. října 2025  6:51

Poslanci Hřib a Pospíšil končí v pražské radě. Nahradí je Beránek a Slabihoudek

Náměstci pražského primátora Zdeněk Hřib z Pirátů a Jiří Pospíšil z TOP 09 koncem roku rezignují na své posty v Radě hlavního města Prahy. Stali se totiž novými poslanci. Dopravy se tak ujme Jaromír...

13. října 2025  16:23

Na přijímačky připraví jen placené kurzy, neférový systém, zlobí se rodiče i politici

Premium

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy chystané organizací Cermat vyžadují celoroční přípravu žáků. Otázky v testu jsou totiž specifické, zkoušky se navíc konají v dubnu, kdy část učiva daného...

13. října 2025

Závažné ohrožení občanů. Vedení Prahy 8 se diví vycházce pro vraha a klade otázky

Vedení Prahy 8 je znepokojeno víkendovým incidentem, při kterém se z povolené vycházky nevrátil do psychiatrické nemocnice v Bohnicích nebezpečný pacient, který trpí schizofrenií. Starosta městské...

13. října 2025  14:02

„Ještě nejsem mrtvá.“ Semináře podporují seniory v chuti do kvalitního života

Je sychravý podzimní den a v učebně Centra Elpida na Smíchově usedá do lavic šest žen. Přišly na seminář pro seniory Klid v duši lektorky Ivany Skálové. „Vnímám problém nasytit se, nechci cítit, že...

13. října 2025  13:17

Porodník Feyereisl končí v čele podolského ústavu. Byl u prvních českých paterčat

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci...

13. října 2025  10:17,  aktualizováno  10:52

Domácí měsíc sucha je u konce. Snad už jsme si to vyžrali, doufá Sparta po výhře

Přesně jeden měsíc. 30 dní. Takovou dobu sparťanští hokejisté nevyhráli v domácím prostředí. Ve 14. extraligovém kole proti Českým Budějovicím (4:2) se dočkali teprve druhého triumfu před vlastními...

12. října 2025  19:56

I prezident sledoval rallyeové speciály v Praze. Jezdci se shodovali: Unikátní zážitek

Skupinku zahraničních návštěvníků Prahy ten výjev zaujal. Před Rudolfinem vyrostly plůtky, které pomalu obklopovaly další lidé. Kolem kamery, fotografové. „Prosím vás, co se tu děje?“ tázal se jeden...

12. října 2025  18:25

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice směrem na Německo byla 7 hodin zavřená

Dálnice D8 byla od nedělních ranních hodin na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu zhruba sedm hodin uzavřená. Kamion skončil po havárii na boku přes dva jízdní...

12. října 2025  9:28,  aktualizováno  14:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řešení zpožděných autobusů. Dispečink v Mladé Boleslavi jim rozsvítí zelenou

Dopravní podnik Mladá Boleslav přichází s řešením zpožděných autobusů. Postavil nový dispečink a systém řízení autobusové dopravy, který se napojí na městskou telematiku. Ta umožní dispečerovi, aby...

12. října 2025

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.