Mezinárodní porota musela letos posoudit rekordní příval přihlášek – z 301 realizací dokončených na území České republiky v posledních pěti letech vybrala do užšího finále 25 výjimečných děl.
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„Na konci srpna členové poroty všechny nominované stavby napříč republikou osobně navštíví, což jim umožní posoudit skutečné provedení realizací a zhodnotit jejich přínos v kontextu místa. Na základě toho určí finalisty a vyberou vítěze hlavní ceny. Výsledky vyhlásíme na slavnostním galavečeru 12. listopadu,“ přiblížila manažerka ČCA Dagmar Mošnerová.
Svěží učebny místo hračkáren
Pečlivě navržený komplex, který je příkladem promyšleného použití materiálů a detailního řešení. Tak hodnotí porota ČCA Svazkovou základní školu LOŠBATES v Louňovicích v Praze-východ, která zahájila provoz loni na podzim.
Areál navrhl ateliér Pelletier de Fontenay z kanadského Montrealu ve spolupráci s českou společností SOA architekti.
„Kampus má jasnou logiku: chráněný vnitřní svět školy v centru, sportovní zónu s oválem a hřišti ve východní části a dopravně-servisní režim vedený po okraji tak, aby nerušil pobytové plochy. Prostorový princip ‚lesního kláštera‘ vytváří propustný prstenec kolem velkorysého nádvoří; hmota je nízká, dvoupodlažní a horizontálně členěná, takže přirozeně zapadá do okolní zástavby rodinných domů,“ zhodnotila projekt porota ČCA.
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„Obyvateli“ další nominované středočeské stavby jsou rovněž žáci a pedagogové. Jde totiž o Základní a mateřskou školu VIA, která vznikla v Berouně na místě brownfieldu. Podobu elegantního vzdělávacího komplexu, jenž byl otevřen před necelým rokem, zpracovalo architektonické studio OVA.
„Naší hlavní vizí bylo vytvořit instituci, která spíše než školu bude připomínat příjemnou otevřenou kancelář, v níž bychom sami chtěli pracovat. Soustředili jsme se na to, aby čas strávený ve škole méně připomínal klasickou výuku a více hru a společnou tvorbu. I proto jsme se v konceptu areálu soustředili na vytvoření živého vnitřního dvora, jejž obklopují samotné budovy,“ přiblížil hlavní ideu architekt Jiří Opočenský.
V interiéru školy na první pohled zaujmou barevné prvky, díky kterým působí celek hravě a vstřícně. Nápadití architekti použili svítivě žlutou barvu, ale také červené nebo růžové detaily.
„Materiály i barevnou paletu jsme zvolili tak, aby byly odolné, bezpečné a pokud možno i nadčasové. Cílem bylo, aby výsledek nepřipomínal hračkárnu, ale byl pro děti čitelný a zábavný,“ vysvětlil Jiří Opočenský.
Do užšího výběru ČCA se vměstnala také unikátní hasičská zbrojnice v Psárech v Praze-západ, která svým tvarem připomíná venkovskou stodolu. Architekti z kanceláře SOA chtěli v návrhu propojit tradici, moderní design i funkčnost.
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„Tvar a výška objektu citlivě reagují na okolní zástavbu a vytvářejí přechod mezi charakterem rodinných domů a protější školou. Ocelová hala opláštěná průsvitnou fasádou chrání hasičské vozy a zároveň umožňuje vizuální propojení s okolím. Uvnitř se nachází dřevěná vestavba sloužící jako zázemí. Velkoformátové okno umožňuje lidem nahlédnout do fungování zbrojnice,“ uvedli porotci ČCA.
„Diskuse“ historie s modernou
V pětičlenné sestavě nominovaných děl z regionu má zastoupení také zdařilá rekonstrukce. Představuje ji Kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, které vzniklo rekonverzí bývalého pivovaru. Součástí multifunkčního objektu s původní industriální duší, která projektu sluší, je kavárna, restaurace, muzeum, knihovna, ZUŠ, dům dětí a mládeže, sál a minipivovar.
„Naše architektonické řešení stojí na čitelné konfrontaci historického a současného. Původní fasády s pravidelně rytmizovanými pilastry, klenutá nadpraží oken a výrazné komíny zůstávají dominantní. Nové vrstvy vstupují do dialogu bez napodobování a bez zastírání. Záměrem bylo zachovat čitelnost každé vrstvy, ne jejich sjednocení,“ upozornili autoři projektu z Atelieru 99.
Posledním středočeským želízkem ve „finálovém ohni“ ČCA je návrh rekonstrukce kamenného chlívku na letní byt od architektky Lenky Milerové. Jde o malý domek ve Slabcích na Rakovnicku se sedlovou střechou a velkými okny vyhlížejícími do typických vesnických obrazů.
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„Dům jsem navrhla pro rodiče své nejlepší kamarádky z dětství, kteří se rozhodli přestěhovat z města na vesnici. Je určen pro ně a občasné návštěvy – je sice malý, ale zároveň velkorysý,“ dodala architektka Milerová.