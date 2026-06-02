Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora

Autor:
  11:41
Středočeský a Jihočeský kraj propojí své integrované dopravy. Cestující tak budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku Pražské integrované dopravy tak půjde dojet třeba až do Tábora. Další obce pak získají přímé spojení s Prahou.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: ČTK

Projekt se spustí 1. července, kdy se propojí dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA.

„Propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje je dalším krokem k tomu, aby veřejná doprava fungovala jako jeden celek bez ohledu na administrativní hranice. Cestující získají větší komfort, jednodušší orientaci i širší možnosti cestování na jednu jízdenku,“ říká radní Středočeského kraje pro veřejnou mobilitu Petr Borecký.

Nově bude možné s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou.

Naopak s jihočeským tarifem IDESKA se cestující dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami.

Integrované jízdenky budou platit také ve vybraných rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi, kde vznikne překryv obou tarifních systémů v úseku Benešov – Planá nad Lužnicí. V oblasti Voticka a Táborska zároveň dochází k rozsáhlým změnám autobusových linek.

Propojení jihočeské a středočeské integrované dopravy od července 2026

Významné rozšíření se dotkne také autobusové dopravy. Tarif PID bude nově platit na desítkách linek na Táborsku a Písecku, IDESKA pak bude uznávaná na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku. Na jízdenku PID bude možné dojet až do Písku či Strakonic.

Přehlednější linky a posílení spojů

  • Změny se dotknou také organizace autobusových linek. Některé spoje budou přečíslovány, aby se předešlo duplicitám mezi oběma systémy. Posíleny budou i dálkové mezikrajské linky z Prahy směrem na Písecko, Strakonicko a Prachaticko.
  • Páteřní linka 401 z Prahy do Tábora bude nahrazena linkou 408 vedenou přes Sedlec-Prčice. Linka 452 bude ve Voticích rozdělena na dvě samostatné linky. Vzniká také zcela nová linka 459 Olbramovice – Miličín – Tábor propojující tyto tři významné přestupní uzly. Na lince 519 ze Sedlčan do Votic bude zaveden víkendový provoz. Systém PID se dále rozšíří o nové mezikrajské linky 438, 451 a 477.
  • Kromě toho budou nově zavedeny víkendové spoje na dalších linkách a zlepší se návaznosti mezi autobusy a vlaky, zejména v uzlech jako jsou Olbramovice, Votice nebo Tábor.

Přímé spojení s Prahou pro další obce

Současně s integrací dojde k úpravám linkového vedení na Voticku a v širším okolí Benešovska a Sedlčanska. Přetrasovaná bude páteřní linka 401, která jako nová 408 propojí Prahu s Táborem přes Sedlec-Prčice. Další obce tak získají přímé spojení s Prahou.

Integrace se projeví také v železniční dopravě. Jízdenky PID bude nově možné využít do Tábora či Plané nad Lužnicí (S90,0 R49 a R17). Tarif IDESKA se rozšíří na vybrané středočeské tratě, například na linky do Benešova, Sedlčan či Vlašimi.

V mezikrajském přesahu si cestující budou moci zvolit, který tarif využijí, půjde je i kombinovat. Kombinované jízdné / lomený tarif bude případně možné koupit přímo u řidiče.

Propojení jihočeské a středočeské integrované dopravy od července 2026

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak soudruzi budovali frontu na maso. Kolos za miliony vydržel jen pár let

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův...

Byl symbolem kultu osobnosti i jedním z největších monumentů své doby. Stalinův pomník na pražské Letné, kterému Pražané přezdívali „fronta na maso“, vydržel stát jen sedm a půl roku. Jeho místo dnes...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Mural v Modřanech musel zmizet, lidé se divili. Autor tam teď nakreslil nový

Obnovený mural autora @Chemis na zdi ulice U Československého exilu v Praze 12 ...

Na opěrné zdi v ulici Československého exilu na Praze 12 vznikl nový mural od streetartového umělce Chemise. Dílo s názvem Československý exil připomíná tři vlny nucených odchodů z vlasti ve 20....

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

V Praze přibývá padesátníků na úřadu práce. Na obzoru je problém, varují experti

Premium
ilustrační snímek

Na pracovním úřadě v metropoli přibývá lidí středního věku. Firmy je sice automaticky neodmítají, ale ani o ně nestojí.

Středočeský kraj se propojí s jihem. Na jednu jízdenku dojedete až do Tábora

ilustrační snímek

Středočeský a Jihočeský kraj propojí své integrované dopravy. Cestující tak budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku...

2. června 2026  11:41

Na finále v černém. Nymburští fandové už napsali parte, z mistra má být Slavia

Parte pro basketbalový Nymburk od fanoušků.

Smuteční hostina pro Nymburk? Přijďte v černém! Basketbalový gigant bude usilovat už o 21. titul své historie, který by byl zároveň poslední. V lize a na profesionální scéně končí, veřejným...

2. června 2026  11:05

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:43

Po 42 letech ve finále. Pardubice cítí šanci na druhý titul. I když čelí Nymburku

Martin Kříž z Nymburka u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Luboš Kovář.

V roce 1984, kdy získali titul, hráli pardubičtí basketbalisté vůbec první československé finále play off. V úterý, po 42 letech a už v samostatné české nejvyšší soutěži, Beksa zahajuje svoje druhé....

2. června 2026  9:43

Praha 6 má své první psí hřiště. Otevřeno je nonstop, pro vodu ale musíte jinam

Psí hřiště na Ladronce (květen 2026)

Praha 6 před několika dny otevřela své první psí hřiště. Nachází se v Podbělohorské ulici v sousedství parku Ladronka nedaleko Vypichu. Otevřeno má nonstop.

2. června 2026  8:33

Sdílejte, kde se bojíte přecházet, vyzývá iniciativa. Spustila interaktivní mapu

Happening iniciativy 0 k nové interaktivní mapě nebezpečných míst v Praze,...

Už žádné smrtelné nehody. Aktivisté z Iniciativy 0 požadují, aby politici věnovali větší pozornost bezpečnosti chodců a cyklistů v ulicích hlavního města. Spustili vlastní webovou mapu, do které...

2. června 2026  7:10

Žák, který předloni vyskočil instruktorovi z větroně a zemřel, byl pod vlivem pervitinu

Na letišti Slaný vyskočil žák instruktorovi z větroně. (8. září 2024)

Devatenáctiletý pilot, který předloni při výcvikovém letu s instruktorem vyskočil u Slaného z větroně, byl pod vlivem pervitinu. Vyplývá to ze závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin...

2. června 2026  6:23

Řidič v centru Prahy narazil do zaparkovaných aut a utekl. Zablokoval i tramvaje

Mezi zastávkami Náměstí Míru a I.P. Pavlova naboural řidič do zaparkovaných...

Pražští kriminalisté pátrají po řidiči automobilu, který dnes na Jugoslávské ulici narazil do třech dalších vozidel. Dotyčný následně z místa utekl, srážka se obešla bez zranění, konstatoval mluvčí...

1. června 2026  21:33

Praha sobě, lidovci a Zelení jdou do voleb v Praze společně. Lídrem je Scheinherr

Lidovci, Praha sobě a Zelení zahájili společnou kampaň do říjnových komunálních...

Praha sobě, KDU-ČSL a Zelení v pondělí společně zahájili kampaň do říjnových komunálních voleb v Praze. Lídrem kandidátky a kandidátem na primátora bude bývalý náměstek pražského primátora a šéf...

1. června 2026  20:37

Turistická stezka podél Svatojánských proudů je kvůli nestabilitě skály uzavřena

Z ostrohu na levém břehu Vltavy pod Třebenicemi se naskýtá bezpočet možností k...

Jednu z legendárních turistických tras v České republice museli uzavřít, kvůli padající skále. Část cesty již zasypalo kamení. Stezka vede podél Vltavy u Svatojánských proudů, podél osady Ztracenky...

1. června 2026  17:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Za pádem rogala, v němž zemřeli dva lidé, stála nezkušenost pilota

Policie, záchranáři a hasiči zasahovali u místa pádu rogala v Nymburku. (21....

Příčinou pádu rogala, při kterém v Nymburce v říjnu 2023 zemřeli dva lidé, byla nezvládnutá pilotáž. Vyšetřovatelé nezjistili technickou závadu, vliv na nehodu podle nich neměly ani povětrnostní...

1. června 2026  16:21

Ve Štěrboholech vykradli trezor. Pro milion si pachatelé dojeli na koloběžkách

Vloupali se do směnárny a ujeli na koloběžkách

V pražských Štěrboholech se za bílého dne vloupali dva muži do směnárny v obchodním centru a odcizili z trezoru velkou finanční hotovost. Kriminalisté teď prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

1. června 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.