Projekt se spustí 1. července, kdy se propojí dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA.
„Propojení dopravních systémů Středočeského a Jihočeského kraje je dalším krokem k tomu, aby veřejná doprava fungovala jako jeden celek bez ohledu na administrativní hranice. Cestující získají větší komfort, jednodušší orientaci i širší možnosti cestování na jednu jízdenku,“ říká radní Středočeského kraje pro veřejnou mobilitu Petr Borecký.
Nově bude možné s jízdenkami PID cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou.
Naopak s jihočeským tarifem IDESKA se cestující dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami.
Integrované jízdenky budou platit také ve vybraných rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi, kde vznikne překryv obou tarifních systémů v úseku Benešov – Planá nad Lužnicí. V oblasti Voticka a Táborska zároveň dochází k rozsáhlým změnám autobusových linek.
Významné rozšíření se dotkne také autobusové dopravy. Tarif PID bude nově platit na desítkách linek na Táborsku a Písecku, IDESKA pak bude uznávaná na linkách PID na Benešovsku, Vlašimsku a Příbramsku. Na jízdenku PID bude možné dojet až do Písku či Strakonic.
Přehlednější linky a posílení spojů
Přímé spojení s Prahou pro další obce
Současně s integrací dojde k úpravám linkového vedení na Voticku a v širším okolí Benešovska a Sedlčanska. Přetrasovaná bude páteřní linka 401, která jako nová 408 propojí Prahu s Táborem přes Sedlec-Prčice. Další obce tak získají přímé spojení s Prahou.
Integrace se projeví také v železniční dopravě. Jízdenky PID bude nově možné využít do Tábora či Plané nad Lužnicí (S90,0 R49 a R17). Tarif IDESKA se rozšíří na vybrané středočeské tratě, například na linky do Benešova, Sedlčan či Vlašimi.
V mezikrajském přesahu si cestující budou moci zvolit, který tarif využijí, půjde je i kombinovat. Kombinované jízdné / lomený tarif bude případně možné koupit přímo u řidiče.